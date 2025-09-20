Charleroi Charleroi
1-2
Zulte Waregem Zulte Waregem
chaCharleroi
zwaZulte Waregem
(Etienne Camara) Patrick Pflücke 15'
1-0
1-1
62' Joseph Opoku
1-2
90+4' Jelle Vossen (Anosike Ementa)
Date: 20/09/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !
L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !
Photo: © photonews

Charleroi s'est incliné 1-2 contre Zulte Waragem. Le Sporting a évolué à dix contre onze pendant plus d'une heure.

Après la victoire à Genk, Charleroi accueillait Zulte Waregem pour confirmer mais surtout tenter de signer le deuxième douze sur douze de l'ère Rik De Mil. Pour ce faire, l'entraîneur carolo était toutefois privé de Parfait Guiagon et Jakob Romsaas, pas suffisamment remis et absents de la feuille de match. Cela a profité à Patrick Pflücke et Antoine Colassin, alignés d'entrée.

Le Sporting a bien commencé son match, avec de la pénétration sur les flancs. Cela a failli payer après dix minutes sur une reprise d'Aurélien Scheidler, bien placé sur un centre de Mardochée Nzita mais pénalisé pour sa faute de main. Ce n'était que partie remise pour les Zèbres : quatre minutes plus tard, le Mambourg pouvait exulter sur un mouvement similaire. Cette fois, c'est Etienne Camara qu'Antoine Bernier a décalé sur le côté gauche pour un centre repris - victorieusement - de la tête par Patrick Pflücke au second poteau (15e, 1-0).

Charleroi freiné dans son élan

Dix minutes plus tard, un nouveau tournant venait rééquilibrer les débats. Sur une perte de balle carolo dans l'entrejeu, Zulte Waregem a immédiatement pris la profondeur, Ementa a poussé Aiham Ousou à la faute. Même si le capitaine carolo semble d'abord toucher le ballon, sa faute comme dernier homme lui a valu exclusion, laissant Charleroi à dix pendant plus d'une heure.

On a donc logiquement assisté à moins de débordements d'Antoine Bernier et de relais avec un Aurélien Scheidler particulièrement adroit. Rik De Mil a sacrifié Antoine Colassin pour faire monter Mehdi Boukamir et ainsi consolider sa défense. Boukamir a rapidement eu l'occasion sur des raids de Joseph Opoku. Meilleur homme côté visiteur, le petit Ghanéen a plusieurs fois pris la défense du Sporting de vitesse mais a à chaque fois trouvé Boukamir sur sa route. Pour le reste, il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour assister au premier (timide) tir cadré de Zulte, 1-0 au repos.

En faisant monter Jelle Vossen au repos pour passer à deux attaquants, la réaction de Zulte n'a pas traîné. Cela s'est ressenti sur le terrain avec la prise d'assaut du rectangle carolo. Le Essevee a enchaîné plusieurs centres déviés en corner et une grosse occasion pour Claes sur un deuxième ballon. La domination de Zulte dans le quatrième quart d'heure a poussé De Mil à faire rentrer Lewin Blum et Jules Gaudin dix minutes après la reprise. Mais ce qui devait arriver arriva : à force de reculer, Charleroi a encaissé le but de l'égalisation peu après l'heure de jeu sur un deuxième ballon envoyé hors de portée de Delavallée par Opoku (63e, 1-1).

La rencontre est ensuite rentrée dans une phase plus décousue. Après avoir poussé tant et plus pour revenir au score, Zulte Waregem a longtemps cherché son second souffle. Charleroi a tenté d'en profiter pour remettre le nez à la fenêtre, notamment via une frappe puissante de Scheidler, mais n'en oubliait pas pour autant son infériorité numérique.

Alors que le match semblait se diriger vers un partage, les Carolos ont tout perdu sur la dernière attaque du Essevee. Le ballon qui traînait de trop. Faisant parler sa taille, Ementa a dévié vers Jelle Vossen, toujours à la bonne place pour faire 1-2 sur le gong. Le Sporting termine sa semaine à trois matchs sur les genoux après ces 70 minutes passées à dix contre onze.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Charleroi Charleroi
  Joueur J Evaluer
55 Delavallee Martin 90' -
24 Nzita Mardochee 55' -
95 Keita Cheick   90' -
4 Ousou Aiham   24' -
3 Van Den Kerkhof Kevin   90' -
5 Camara Etienne A 90' -
22 Titraoui Yacine 79' -
17 Bernier Antoine 78' -
25 Colassin Antoine 27' -
14 Pflücke Patrick 55' -
21 Scheidler Aurélien 90' -
  Banc J Evaluer
9 Szymczak Filip 11' -
23 Gaudin Jules 35' -
27 Blum Lewin   35' -
28 Asante Raymond -  
30 Kone Mohamed -  
32 Boukamir Mehdi 63' -
40 Khalifi Yassine 12' -
43 Benaets Quentin -  
56 Boukamir Amine -  

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Joueur J Evaluer
13 Gabriel Brent 90' -
55 Cappelle Yannick 62' -
5 Kiilerich Jakob   90' -
3 Tanghe Anton 90' -
12 Paugain Wilguens 62' -
8 Claes Thomas 90' -
21 Nnadi Tochukvu 45' 4
22 Opoku Joseph 77' -
24 Erenbjerg Jeppe 90' -
11 Gavriel Stavros 45' 5
18 Ementa Anosike A 90' -
  Banc J Evaluer
1 Bostyn Louis -  
6 Lofolomo Enrique -  
9 Vossen Jelle 45' 9
17 Soglo Emran 28' 4
19 Nyssen Benoit 28' 4
20 Hedl Tobias -  
31 Willen Lukas -  
36 Ujka Serxho 13' 4
39 Ake Marley 45' 7
Revivre Charleroi - Zulte Waregem
Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

21:20

Charleroi a vécu un match très cruel contre Zulte Waregem. Mehdi Bayat était remonté sur l'arbitrage et les décisions du VAR d'intervenir ou non.

présentation (du match)

🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

12:30

Charleroi accueille Zulte Waregem ce soir. Les dernières visites du Essevee au Mambourg ont débouché sur des matchs épiques.

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved