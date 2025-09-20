L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !

Charleroi s'est incliné 1-2 contre Zulte Waragem. Le Sporting a évolué à dix contre onze pendant plus d'une heure.

Après la victoire à Genk, Charleroi accueillait Zulte Waregem pour confirmer mais surtout tenter de signer le deuxième douze sur douze de l'ère Rik De Mil. Pour ce faire, l'entraîneur carolo était toutefois privé de Parfait Guiagon et Jakob Romsaas, pas suffisamment remis et absents de la feuille de match. Cela a profité à Patrick Pflücke et Antoine Colassin, alignés d'entrée.

Le Sporting a bien commencé son match, avec de la pénétration sur les flancs. Cela a failli payer après dix minutes sur une reprise d'Aurélien Scheidler, bien placé sur un centre de Mardochée Nzita mais pénalisé pour sa faute de main. Ce n'était que partie remise pour les Zèbres : quatre minutes plus tard, le Mambourg pouvait exulter sur un mouvement similaire. Cette fois, c'est Etienne Camara qu'Antoine Bernier a décalé sur le côté gauche pour un centre repris - victorieusement - de la tête par Patrick Pflücke au second poteau (15e, 1-0).

Charleroi freiné dans son élan

Dix minutes plus tard, un nouveau tournant venait rééquilibrer les débats. Sur une perte de balle carolo dans l'entrejeu, Zulte Waregem a immédiatement pris la profondeur, Ementa a poussé Aiham Ousou à la faute. Même si le capitaine carolo semble d'abord toucher le ballon, sa faute comme dernier homme lui a valu exclusion, laissant Charleroi à dix pendant plus d'une heure.

On a donc logiquement assisté à moins de débordements d'Antoine Bernier et de relais avec un Aurélien Scheidler particulièrement adroit. Rik De Mil a sacrifié Antoine Colassin pour faire monter Mehdi Boukamir et ainsi consolider sa défense. Boukamir a rapidement eu l'occasion sur des raids de Joseph Opoku. Meilleur homme côté visiteur, le petit Ghanéen a plusieurs fois pris la défense du Sporting de vitesse mais a à chaque fois trouvé Boukamir sur sa route. Pour le reste, il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour assister au premier (timide) tir cadré de Zulte, 1-0 au repos.

En faisant monter Jelle Vossen au repos pour passer à deux attaquants, la réaction de Zulte n'a pas traîné. Cela s'est ressenti sur le terrain avec la prise d'assaut du rectangle carolo. Le Essevee a enchaîné plusieurs centres déviés en corner et une grosse occasion pour Claes sur un deuxième ballon. La domination de Zulte dans le quatrième quart d'heure a poussé De Mil à faire rentrer Lewin Blum et Jules Gaudin dix minutes après la reprise. Mais ce qui devait arriver arriva : à force de reculer, Charleroi a encaissé le but de l'égalisation peu après l'heure de jeu sur un deuxième ballon envoyé hors de portée de Delavallée par Opoku (63e, 1-1).

La rencontre est ensuite rentrée dans une phase plus décousue. Après avoir poussé tant et plus pour revenir au score, Zulte Waregem a longtemps cherché son second souffle. Charleroi a tenté d'en profiter pour remettre le nez à la fenêtre, notamment via une frappe puissante de Scheidler, mais n'en oubliait pas pour autant son infériorité numérique.

Alors que le match semblait se diriger vers un partage, les Carolos ont tout perdu sur la dernière attaque du Essevee. Le ballon qui traînait de trop. Faisant parler sa taille, Ementa a dévié vers Jelle Vossen, toujours à la bonne place pour faire 1-2 sur le gong. Le Sporting termine sa semaine à trois matchs sur les genoux après ces 70 minutes passées à dix contre onze.