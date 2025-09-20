Anderlecht Anderlecht
0-0
Antwerp Antwerp
andAnderlecht
antAntwerp
Date: 20/09/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8

Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| 0 réaction
Photo: © photonews

Quand le meilleur moment de votre soirée a été le raid solitaire... d'un chat sur la pelouse, vous savez que vous avez assisté à un mauvais match. Anderlecht et l'Antwerp n'ont en effet pas assuré le spectacle.

L'air de rien, le RSC Anderlecht a l'opportunité de faire une très belle affaire au classement s'il joue bien son coup : après avoir tenu bon contre Genk, les Mauves reçoivent l'Antwerp, avant La Gantoise. Trois matchs à domicile d'affilée, contre trois concurrents aux tickets européens. D'autant que le Great Old réussit plutôt bien au Sporting, et n'est pas fringant en ce début de saison.

Ca se traduit, sur le terrain, par une rapide domination anderlechtoise. Huerta et Angulo font mal à leurs défenseurs, De Cat frappe au-dessus (9e), Vazquez ne peut pas cadrer sa tête (11e). L'Antwerp est bien à la peine au moment de passer sa moitié de terrain, Janssen est muselé par le duo Hey-Kana ; sur la première occasion anversoise, le Néerlandais est trouvé par Al-Sahafi mais envoie au-dessus (20e).

Le poteau de Thibo Somers  

Le rythme baisse ensuite et il faut l'entrée... d'un chat sur le terrain pour nous sortir de notre torpeur. C'est l'Antwerp qui s'offre un temps fort en fin de première période : Isaac Babadi a beaucoup de football dans les pieds, Al-Sahafi est très remuant, et Thibo Somers finit par heurter le poteau (41e). L'Antwerp, malmené en début de mi-temps, mène finalement aux points à la pause. 

La deuxième mi-temps a beau débuter par une belle occasion gâchée par Luis Vazquez, elle ne brillera pas pour autant par son spectacle. Le jeu se tend, plusieurs joueurs sont avertis des deux côtés, et Vazquez se met même à râler sur ses équipiers quand ils ne le trouvent pas. Bref : rien ne va, et on se prend à envier ceux qui ont l'opportunité de faire autre chose de leur samedi soir.

Angulo, peu visible en seconde période, tente tout de même de réveiller le stade d'un coup-franc direct que Thoelen doit claquer au-dessus du but (77e). Un autre coup-franc direct, obtenu par un Cvetkovic qui méritait certainement de remplacer Vazquez plus tôt, finira dans le mur (86e), et nous n'avons pas grand chose de plus à vous raconter. Si ces deux équipes doivent jouer les Champions Playoffs, il faudra que ce soit à un tout autre niveau. 

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
  Joueur J Evaluer
26 Coosemans Colin 90' -
54 Sardella Killian 69' -
55 Kana Marco 69' -
3 Hey Lucas 90' -
6 Augustinsson Ludwig 90' -
24 Llansana Enric 90' -
74 De Cat Nathan 63' -
21 Huerta César   84' -
11 Hazard Thorgan 90' -
19 Angulo Nilson 90' -
20 Vazquez Luis   84' -
  Banc J Evaluer
5 N'Diaye Moussa 21' -
9 Cvetkovic Mihajlo 6'  
10 Verschaeren Yari -  
13 Saliba Nathan-Dylan   27' -
15 Ilic Mihajlo -  
16 Kikkenborg Mads -  
29 Stroeykens Mario -  
79 Maamar Ali 21' -
99 Kanate Ibrahim 6'  

Antwerp Antwerp
  Joueur J Evaluer
15 Thoelen Yannick 90' -
33 Van Den Bosch Zeno 90' -
26 Bozhinov Rosen 45' -
4 Tsunashima Yuto 57' -
24 Somers Thibo 90' -
34 Diawara Mahamadou 67' -
10 Babadi Isaac 81' -
5 Foulon Daam 90' -
8 Praet Dennis 90' -
18 Janssen Vincent 90' -
9 Al-Sahafi Marwan   81' -
  Banc J Evaluer
17 Renders Semm -  
19 Urinboev Mukhammadali -  
21 Verstraeten Andreas 33' -
22 Adekami Farouck 9'  
23 Bijl Glenn -  
25 Kouyaté Kiki   45' -
30 Scott Christopher 23' -
41 Nozawa Taishi Brandon -  
43 Hamdaoui Youssef 9'  
