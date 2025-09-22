"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

Ludwig Augustinsson est toujours bel et bien un titulaire régulier à Anderlecht, et ce alors qu'en début d'été, des rumeurs l'annonçaient sur le départ. Le Suédois semble avoir la priorité sur Moussa N'diaye.

Ludwig Augustinsson était naturellement déçu après le partage contre l'Antwerp. "Je crois qu'on peut dire qu'ils sont venus ici pour un point. En seconde période, ils ne sont pas venus du tout dans notre camp. On peut donc être déçus. Mais c'est aussi notre faute, car il nous a manqués ce petit quelque chose dans le dernier tiers du terrain", regrettait le Suédois.

Augustinsson lui-même, cependant, a encore livré un match très correct, dans un rôle hybride : parfois à gauche d'un trio axial, parfois en amenant devant en tant que back gauche. Lui aussi manquait de précision dans le dernier geste, mais il semble avoir préséance sur Moussa N'diaye à l'heure actuelle.



Lire aussi… Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Pourtant, cet été, on avait évoqué un départ pour l'international suédois. "Je n'ai en réalité absolument jamais pensé à partir. C'est une rumeur qui circulait dans les médias", affirme Augustinsson. "Moi, je n'ai jamais eu l'intention d'aller ailleurs". Ludwig Augustinsson ne fait d'ailleurs pas dans la fausse modestie.

"Suis-je surpris de jouer autant ? Non, car je donne tout et, pour être honnête, j'ai confiance en mes qualités. Le coach sait ce que j'amène, et c'est pour ça que je joue", résume-t-il avec franchise. Bien sûr, le retour de blessure d'Ilay Camara risque de changer les choses.

Cela dit, le prochain match arrivera vite, et Augustinsson devra donc peut-être accepter une tournante. "Nous n'avons aucun souci sur le plan physique, ça permet même de tourner le bouton après un résultat décevant comme ce samedi", pointe-t-il. "La préparation a été dure, nous sommes prêts. Même si c'est vrai que certaines équipes ont eu plus de repos que nous, mais ce n'est pas une excuse. It is what it is...".