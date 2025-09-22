"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ludwig Augustinsson est toujours bel et bien un titulaire régulier à Anderlecht, et ce alors qu'en début d'été, des rumeurs l'annonçaient sur le départ. Le Suédois semble avoir la priorité sur Moussa N'diaye.

Ludwig Augustinsson était naturellement déçu après le partage contre l'Antwerp. "Je crois qu'on peut dire qu'ils sont venus ici pour un point. En seconde période, ils ne sont pas venus du tout dans notre camp. On peut donc être déçus. Mais c'est aussi notre faute, car il nous a manqués ce petit quelque chose dans le dernier tiers du terrain", regrettait le Suédois.

Augustinsson lui-même, cependant, a encore livré un match très correct, dans un rôle hybride : parfois à gauche d'un trio axial, parfois en amenant devant en tant que back gauche. Lui aussi manquait de précision dans le dernier geste, mais il semble avoir préséance sur Moussa N'diaye à l'heure actuelle.

Lire aussi… Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Pourtant, cet été, on avait évoqué un départ pour l'international suédois. "Je n'ai en réalité absolument jamais pensé à partir. C'est une rumeur qui circulait dans les médias", affirme Augustinsson. "Moi, je n'ai jamais eu l'intention d'aller ailleurs". Ludwig Augustinsson ne fait d'ailleurs pas dans la fausse modestie.

"Suis-je surpris de jouer autant ? Non, car je donne tout et, pour être honnête, j'ai confiance en mes qualités. Le coach sait ce que j'amène, et c'est pour ça que je joue", résume-t-il avec franchise. Bien sûr, le retour de blessure d'Ilay Camara risque de changer les choses.

Cela dit, le prochain match arrivera vite, et Augustinsson devra donc peut-être accepter une tournante. "Nous n'avons aucun souci sur le plan physique, ça permet même de tourner le bouton après un résultat décevant comme ce samedi", pointe-t-il. "La préparation a été dure, nous sommes prêts. Même si c'est vrai que certaines équipes ont eu plus de repos que nous, mais ce n'est pas une excuse. It is what it is...".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Ludwig Augustinsson

Plus de news

De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature" Réaction

De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature"

13:20
Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

07:40
"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

12:40
Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

12:20
"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

12:00
1
Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

11:00
Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

11:40
Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

10:30
Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

11:20
"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

20:00
Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

19:30
Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

10:00
"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

09:30
Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

08:30
"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

09:00
Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

07:20
Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

08:00
"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

16:00
Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

07:00
Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

06:00
À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

14:20
Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

22:30
Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

23:00
Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

22:00
3
Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers" Interview

Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers"

21:30
1
"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

20:40
But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

20:20
7
Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo Analyse

Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

19:00
Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

17:55
Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

18:40
Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

18:20
"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

17:30
Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

14:00
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

17:00
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

16:30
Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

21/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved