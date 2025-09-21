Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Luis Vazquez avait débloqué son compteur buts contre Genk, mais a encore raté le coche contre l'Antwerp. Besnik Hasi a reconnu que le manque d'efficacité de son équipe posait problème.

Contre l'Antwerp, Anderlecht a été supérieur dans tous les compartiments du jeu... sauf un : l'efficacité. Les Mauves n'ont jamais inquiété Yannick Thoelen, qui n'a eu aucun arrêt difficile à faire à part sur un coup-franc direct de Nilson Angulo. 

Luis Vazquez, buteur le weekend dernier, a encore manqué plusieurs occasions et frustré le Lotto Park. Cette fois, Besnik Hasi ne pouvait pas faire sans souligner ses loupés. "Lors de son face-à-face avant la pause, il aurait suffi qu'il croise sa frappe et ça aurait été goal", regrette le coach du RSCA. 

Lire aussi… "C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

"Mais je ne peux pas être fâché sur Luis. Il a travaillé dur pour l'équipe et ça explique aussi qu'il manque de fraîcheur devant le but". C'est aussi pour ça que Vazquez a fini par sortir, Mihajlo Cvetkovic obtenant enfin sa chance en pointe. Sans succès, mais Hasi ne s'en fait pas. 

"Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'un jeune joueur de son âge fasse la différence et marque le but de la victoire dans un tel contexte", relativise l'entraîneur des Mauve & Blanc. Le Serbe a cependant reçu l'opportunité de se montrer, et si Vazquez ne convainc pas plus à l'avenir, cela pourrait encore être le cas. 

Luis Vazquez, de son côté, a parfois montré un peu de frustration quand ses équipiers ne le trouvaient pas, et énervé le Lotto Park par ses mauvais choix. Le crédit de l'Argentin diminue... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

20:00
"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

16:00
But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

20:20
À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

14:20
Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo Analyse

Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

19:00
Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

17:55
Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

18:40
Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

18:20
"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

17:30
Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

14:00
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

17:00
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

16:30
Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

07:40
Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

15:30
La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content" Analyse

La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

14:40
Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

15:45
Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

06:00
Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

12:30
Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

15:00
Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

23:00
Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

23:20
Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

22:36
Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

11:30
"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

13:30
Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

13:00
Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

10:40
🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

12:00
Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

09:00
Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

11:00
🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs Interview

🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs

09:40
José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

10:20
"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

10:00
Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

08:40
L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire" Interview

L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire"

07:20
7
Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

09:20
1
Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved