Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

Luis Vazquez avait débloqué son compteur buts contre Genk, mais a encore raté le coche contre l'Antwerp. Besnik Hasi a reconnu que le manque d'efficacité de son équipe posait problème.

Contre l'Antwerp, Anderlecht a été supérieur dans tous les compartiments du jeu... sauf un : l'efficacité. Les Mauves n'ont jamais inquiété Yannick Thoelen, qui n'a eu aucun arrêt difficile à faire à part sur un coup-franc direct de Nilson Angulo.

Luis Vazquez, buteur le weekend dernier, a encore manqué plusieurs occasions et frustré le Lotto Park. Cette fois, Besnik Hasi ne pouvait pas faire sans souligner ses loupés. "Lors de son face-à-face avant la pause, il aurait suffi qu'il croise sa frappe et ça aurait été goal", regrette le coach du RSCA.



"Mais je ne peux pas être fâché sur Luis. Il a travaillé dur pour l'équipe et ça explique aussi qu'il manque de fraîcheur devant le but". C'est aussi pour ça que Vazquez a fini par sortir, Mihajlo Cvetkovic obtenant enfin sa chance en pointe. Sans succès, mais Hasi ne s'en fait pas.

"Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'un jeune joueur de son âge fasse la différence et marque le but de la victoire dans un tel contexte", relativise l'entraîneur des Mauve & Blanc. Le Serbe a cependant reçu l'opportunité de se montrer, et si Vazquez ne convainc pas plus à l'avenir, cela pourrait encore être le cas.

Luis Vazquez, de son côté, a parfois montré un peu de frustration quand ses équipiers ne le trouvaient pas, et énervé le Lotto Park par ses mauvais choix. Le crédit de l'Argentin diminue...