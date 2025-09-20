Interview "Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison

"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison
Photo: © photonews

Grâce à un doublé de Jerry Afriyie, la RAAL La Louvière a décroché son premier succès à l'extérieur de la saison sur la pelouse de Louvain. Après dix minutes, Frédéric Taquin a été contraint d'opérer un changement tactique qui a fait basculer la rencontre.

Le superbe début de saison de la RAAL se poursuit. Les Loups ont arraché leur première victoire à l’extérieur de la saison et signé leur premier 6/6 sur le terrain de Louvain, ce samedi. Le promu était pourtant mené après dix minutes de jeu, avant d’inscrire deux buts pour mener à la pause. La Louvière a su s’adapter au style de jeu mis en place par David Hubert, comme le soulignait Frédéric Taquin en conférence de presse.

"Ils réussissaient très bien à utiliser leurs joueurs de taille et à changer le jeu de côté pour ouvrir des espaces. Si je n’avais rien changé, nous aurions été menés 3-0 après 30 minutes, c’est certain. Nous avons cherché au maximum la verticalité et avons réussi à inscrire deux buts."

Lire aussi… Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

Jerry Afriyie, un très jeune homme du match

L’homme du match se nomme assurément Jerry Afriyie. Jeune attaquant ghanéen de 18 ans, prêté sans option d’achat par le club saoudien d’Al-Qadsiah, il a inscrit ses deux premiers buts en Jupiler Pro League après avoir manqué d’efficacité ces dernières semaines. Très lucide sur le 1-1, bien placé sur le 1-2 et auteur de replis défensifs jusqu’à sa sortie à la 88ᵉ minute, il a déposé sa carte de visite.

"Ce sont deux buts que j’aime beaucoup. Le premier est une belle construction, et le deuxième survient après une récupération haute. Ce sont des actions que nous avions travaillées cette semaine, pour profiter de la lenteur de leur défense."

J'ai envoyé un message clair : on ferme tout"

En fin de partie, La Louvière a montré ce que peu d’équipes promues parviennent à démontrer : de la malice. Avec roublardise, les Loups ont gagné du temps, provoqué des fautes quand il le fallait et laissé filer le chronomètre jusqu’au coup de sifflet final, malgré huit minutes de temps additionnel.

"On ne voulait pas laisser filer cette première victoire à l’extérieur après les points perdus en fin de match depuis le début de la saison, notamment à Malines. En fin de match, nous avons fermé la boutique. Je déteste ça, mais c’était nécessaire pour les contrer et garder les trois points. En faisant monter Maxence Maisonneuve et Samuel Gueulette, j’ai envoyé un message clair : on ferme tout", a conclu Frédéric Taquin.

