🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le King Power at Den Dreef
La RAAL a montré qu'elle ne pouvait pas seulement prendre des points sur son terrain synthétique de l'Easi Arena. Les Loups ont livré une prestation complète sur le terrain de Louvain, ce samedi, pour décrocher leur première victoire à l'extérieur depuis leur retour en Jupiler Pro League.

Menée après dix minutes de jeu et l'ouverture du score du revenant Sory Kaba, la RAAL a réussi à inverser la tendance pour décrocher son premier succès à l'extérieur de la saison, ce samedi à Louvain. Grand artisan de la victoire des Loups, Joël Ito est revenu sur cette victoire, à notre micro.

"Mise à part les dix premières minutes, on fait un match très mature. Après notre but en première mi-temps, on était bien. On était haut, on a eu des occasions, on a joué au football quand on devait le faire. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais elles étaient nettes et on a su marquer. En seconde période, il fallait garder le score et essayer d'aller sur contre-attaque. On est fiers de notre match, on l'a pris en main après notre but."

Lire aussi… "Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison

"Revenir au score, c'était aussi un point fort l'année dernière. On réussissait à renverser le scénario après avoir encaissé. On avait du temps cette fois, ça nous a réveillés d'encaisser ce but et on a joué de manière plus libre. On ne doit pas faire ça chaque semaine, évidemment. J'espère que ce ne sera pas toujours comme la saison dernière, mais si à la fin on gagne, je m'en fous", rigolait Joël Ito.

L'entrejeu de la RAAL est l'une de ses forces

Placé au milieu de terrain, entre Owen Maës et Sami Lahssaini, le joueur de 27 ans a délivré la passe décisive à Jerry Afriyie sur le 1-2, en anticipant la mauvaise relance de Noë Dussenne et en contournant la défense des Louvanistes.

"Je suis très fort sur les seconds ballons. On a vu que leur défense était lente dans nos analyses, donc sur ma prise de balle, j'ai accéléré. J'ai vu que la défense n'avait pas suivi, j'ai vu Jerry, j'ai mis le ballon fort entre le gardien et le défenseur et Jerry était là. Perte de balle, verticalité. Ce sont de beaux buts."

Les points perdus à l'extérieur peuvent jouer dans la tête"

En fin de rencontre, la RAAL a joué avec roublardise, chose rare chez un promu. Les joueurs de Frédéric Taquin ont déjà perdu trop de points en fin de match depuis le début de la saison et il était hors de question pour eux de revivre le même scénario au King Power at Den Dreef Stadion.

"Les points perdus à Saint-Trond, Gand et Malines, ça peut jouer dans la tête. On continue à grandir, on a essayé de ne pas trop reculer et de gagner un peu de temps pour conserver le score."

La RAAL n'est pas seulement dangereuse à l'Easi Arena

Après un succès contre le Club de Bruges la semaine dernière, La Louvière réalise son premier 6/6 depuis son retour en Jupiler Pro League. Si la victoire de la semaine dernière pouvait être qualifiée de "petit miracle", bien qu'elle ait été méritée sur l'ensemble de la partie, ces trois points pris contre un concurrent direct font encore plus de bien à la RAAL, qui compte déjà huit longueurs d'avance sur la lanterne rouge, Dender, où les Loups se rendront le week-end prochain.

"Elle est encore plus précieuse. Ce sont des finales, une autre compétition. Ce sont des équipes contre lesquelles on doit prendre des points et le faire à l'extérieur, c'est bien. On va à Dender la semaine prochaine et on essayera de gagner pour creuser le trou."

"La victoire contre Bruges était un exploit. Mais à la maison, les gens parlaient du terrain, tout le monde avait ses raisons. À l'extérieur, on a montré qu'on savait aussi jouer un beau football et prendre des points."

Il n'aura donc fallu que huit journées à la RAAL pour franchir la barre des dix points. Un premier bilan surprenant pour beaucoup, mais pas pour Joël Ito, qui est conscient des qualités présentes dans le groupe, mais qui tient à rester les pieds sur terre malgré ce deuxième succès de rang.

"Avant la saison, les joueurs y croyaient, les gens de l'extérieur avaient un autre avis. On connaît les qualités de l'équipe et on avait besoin de temps. On reste humbles, on a gagné à l'extérieur et on jouera une autre finale la semaine prochaine", a-t-il conclu.

"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison

"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison

