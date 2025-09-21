"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

OH Louvain a craqué face à la RAAL La Louvière. Après un bon début de rencontre et l'ouverture du score grâce à Kaba, l'équipe s'est effondrée mentalement dès l'égalisation.

L’entraîneur de l'OHL David Hubert avait du mal à digérer la défaite. "C’est incompréhensible de commencer à douter après un premier quart d’heure pareil", a-t-il réagi après le revers 1-2. Le contraste dans le jeu était énorme.

"On nous a coupé les jambes", a analysé Hubert. "Encore une fois, on encaisse un deuxième but très vite après le premier. Et là, tout disparaît : la circulation de balle, le courage, la disponibilité. On doutait dans tout ce qu’on faisait."



"C’est comme si le monde s’écroulait"

La frustration du coach était palpable. "Regardez La Louvière : ils prennent un but mais réagissent immédiatement. Pour nous, c’est comme si le monde s’écroulait." Le problème dure depuis longtemps et Hubert n’arrive pas à trouver de solution.

Après la pause, les choses se sont compliquées. Les visiteurs ont fermé le jeu et reculé en bloc. "C’était difficile à regarder, mais c’est leur droit. À nous d’aborder les choses autrement."

Avec 0 sur 6 face à des concurrents directs, la pression monte. Hubert sait que la situation ne peut pas durer. "Ce n’est pas tactique, mais mental. On a besoin de joueurs qui se lèvent", a-t-il soufflé.