"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

OH Louvain a craqué face à la RAAL La Louvière. Après un bon début de rencontre et l'ouverture du score grâce à Kaba, l'équipe s'est effondrée mentalement dès l'égalisation.

L’entraîneur de l'OHL David Hubert avait du mal à digérer la défaite. "C’est incompréhensible de commencer à douter après un premier quart d’heure pareil", a-t-il réagi après le revers 1-2. Le contraste dans le jeu était énorme.

"On nous a coupé les jambes", a analysé Hubert. "Encore une fois, on encaisse un deuxième but très vite après le premier. Et là, tout disparaît : la circulation de balle, le courage, la disponibilité. On doutait dans tout ce qu’on faisait."

Lire aussi… La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

"C’est comme si le monde s’écroulait"

La frustration du coach était palpable. "Regardez La Louvière : ils prennent un but mais réagissent immédiatement. Pour nous, c’est comme si le monde s’écroulait." Le problème dure depuis longtemps et Hubert n’arrive pas à trouver de solution.

Après la pause, les choses se sont compliquées. Les visiteurs ont fermé le jeu et reculé en bloc. "C’était difficile à regarder, mais c’est leur droit. À nous d’aborder les choses autrement."

Avec 0 sur 6 face à des concurrents directs, la pression monte. Hubert sait que la situation ne peut pas durer. "Ce n’est pas tactique, mais mental. On a besoin de joueurs qui se lèvent", a-t-il soufflé.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
OH Louvain
David Hubert

Plus de news

La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content" Analyse

La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

14:40
LIVE : Deux nouveaux changements au Standard Live

LIVE : Deux nouveaux changements au Standard

17:22
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

17:00
🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs Interview

🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs

09:40
"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

16:00
Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

15:30
Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

15:45
À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

14:20
Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

15:00
Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

14:00
"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

13:30
Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

12:30
"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison Interview

"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison

21:40
Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

13:00
🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

12:00
Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

11:30
Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

10:40
Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

09:00
Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

11:00
José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

10:20
"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

10:00
Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

08:40
Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

17:58
Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

09:20
Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo

Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo

07:00
Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

08:00
L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire" Interview

L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire"

07:20
6
Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

07:40
Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

08:20
Challenger Pro League : Eupen cale, le Beerschot cartonne et Seraing s'enfonce

Challenger Pro League : Eupen cale, le Beerschot cartonne et Seraing s'enfonce

06:30
Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

06:00
Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

23:00
Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

23:20
Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

22:36
🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

23:40
Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages Analyse

Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 18:30 STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved