La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

Prêté sans option d'achat par le club saoudien d'Al-Qadsiah, le jeune attaquant ghanéen Jerry Afriyie a fait sensation avec la RAAL La Louvière sur le terrain de Louvain, ce samedi. Deux premiers buts en D1A pour l'avant-centre de 18 ans, qui ne devrait pas s'arrêter là cette saison.

Passée quelque peu inaperçue durant le mercato estival, la location en prêt sans option d'achat de Jerry Afriyie par la RAAL La Louvière pourrait bien s'avérer être un joli coup.

Prêté par le club saoudien d'Al-Qadsiah, où évoluent Koen Casteels, Christopher Bonsu Baah, Mateo Retegui ou encore l'ancien défenseur du Real Madrid Nacho Fernandez, il est déjà perçu, depuis longtemps, comme un grand talent du football ghanéen.



Lire aussi… 🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs

Buteur en sélection dès ses 17 ans et présenté comme un grand talent

Formé au Toughts FC, dans son pays natal, il a rejoint l'Arabie saoudite au mois de janvier, dans le cadre d'un projet à long terme du récent pensionnaire de la Saudi Pro League et, plus largement, du championnat.

Prêté au CD Lugo, en troisième division espagnole, en fin de saison dernière, il avait inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en dix apparitions. Avant même ses débuts dans le monde professionnel, il avait pu, dès ses 17 ans, goûter à l'équipe nationale senior du Ghana, avec une première apparition ponctuée d'un but lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique contre le Niger, en novembre dernier.

De nouveau sélectionné lors de la trêve internationale de septembre, il est entré en jeu une minute au Tchad lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Avec la RAAL, il a disputé ses premières minutes en Jupiler Pro League en montant à la pause contre l'Union, avant d'enchaîner trois titularisations contre Malines, le Club de Bruges et Louvain.

Un feu-follet qui ne néglige pas ses tâches défensives

Peu en réussite lors de ses deux premiers matchs complets, il avait déjà montré de belles choses mais sans se montrer suffisamment efficace dans la finition. Dans un contexte où le club avait immédiatement besoin d'un attaquant, après les rumeurs de départ concernant Mouhamed Belkheir (depuis revenu dans le groupe mais resté sur le banc contre OHL), Frédéric Taquin a maintenu sa confiance en Jerry Afriyie, qui le lui a bien rendu à Den Dreef.

"Un attaquant a besoin de confiance pour marquer. Un entraîneur peut lui en donner en continuant à lui offrir du temps de jeu même lorsqu'il ne trouve pas le chemin des filets", soulignait Taquin en conférence de presse à Louvain.

Bingo : Jerry Afriyie a alors livré une grosse prestation, inscrivant les deux seuls tirs cadrés de la rencontre pour la RAAL. En outre, il s'est montré très intéressant dans le travail défensif, n'hésitant pas à presser et à récupérer des ballons, avant de céder sa place à la 90+3e minute. "Je le drille à l'entraînement, j'insiste beaucoup là-dessus et je suis content qu'il le fasse", glissait encore Taquin.

Une belle trouvaille des Loups, qui pourraient bien voir leur attaquant se révéler dans notre championnat cette saison. Mais sauf prolongation de son prêt, il n'y fera pas long feu : la RAAL ne dispose pas d'option d'achat. Le jeune attaquant est évalué à 200 000 € sur Transfermarkt, mais son club demanderait bien plus pour le libérer. "C'est impossible financièrement, sinon il y aurait clairement une option", a reconnu le T1.