Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise a mis du temps à rentrer dans sa rencontre, mais a finalement pris le dessus sur Westerlo. Cela se reflète dans les notes des joueurs, qui ont surtout grimpé en seconde mi-temps.

Scherpen (6,5) : assez peu de boulot pour le grand Néerlandais, si ce n'est un arrêt dans un angle fermé en première mi-temps et quelques bonnes sorties du poing sur phase arrêtée.

Mac Allister (7,5) : souverain en défense avec des interventions très à propos, s'est même montré offensivement au fil de la rencontre, avec un caviar non exploité par Schoofs.



Lire aussi… Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

Burgess (6) : quelques solides duels avec Nacho Ferri, qui lui a donné du fil à retordre et même valu un match assez nerveux.

Sykes (6,5) : plus sobre qu'à l'accoutumée, le défenseur anglais en a imposé dans les duels, sortant notamment une balle sur sa ligne de but en première mi-temps.

Khalaili (6,5) : toujours l'un des premiers à essayer d'accélérer le jeu en jouant en un temps ou en rentrant dans le jeu, sans pour autant créer beaucoup de danger, quelques centres intéressants.

Rasmussen (6,5) : La pointe basse du triangle derrière Zorgane et Schoofs. Un gros travail devant la défense pour faire le ménage quand Westerlo trouvait le décalage, quitte à faire la faute nécessaire. Remplacé par Kamiel Van de Perre au repos.

Zorgane (7) : Du jeu vers l'avant pour faire respirer l'entrejeu. Un peu trop de déchet, mais des phases arrêtées toujours aussi dangereuses pour faire la différence.

Schoofs (5,5) : Beaucoup de mouvement, d'infiltrations sans ballon, de démarquages pour créer des supériorités numériques sur les ailes mais assez peu au ballon par rapport à son registre habituel.

Niang (5,5) : Toujours aussi volontaire sur son flanc, même si ses centres ont rarement trouvé preneur. Parfois en difficulté face à la vitesse de Bryan Reynolds. Remplacé par Louis Patris dès le repos.

David (7,5) : L'arme de l'Union pour faire reculer la défense de Westerlo, avec énormément d'appels en profondeur et de robustesse pour résister au retour des défenseurs et ainsi faire jouer ses coéquipiers. Quelques contrôles difficiles mais présent au bon endroit pour ouvrir le score sur corner.

Florucz (5) : Là où David faisait surtout des courses verticales, Florucz élargissait le jeu au maximum, en venant souvent se positionner du côté de Khalaili. Mais mis à part l'une ou l'autre combinaison élégante, il est apparu assez discret.