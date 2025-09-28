Encore un ancien Mauve plus épanoui au Parc Duden ? "L'Union devient vraiment un grand club"

L'Union Saint-Gilloise a poursuivi sa belle série en disposant de Louvain hier soir. Louis Patris a ainsi joué ses premières minutes au Parc Duden.

Monté au jeu à Dender puis à Genk, Louis Patris est cette fois entré au jeu à domicile pour faire souffler Ousseynou Niang contre Westerlo. Pour sa première apparition devant ses nouveaux supporters, le Gembloutois a laissé moins d'espace à Bryan Reynolds qu'en première mi-temps et a même ponctué sa bonne prestation par un assist à Marc Giger.

Les deux hommes font assurément partie des satisfactions pointées par Sébastien Pocognoli au moment de féliciter les joueurs bien montés au jeu : "C’est l’objectif du coach de pousser tout le monde, même ceux qui commencent sur le banc. Et je pense qu'aujourd’hui encore, on a montré que ça peut faire la différence", nous explique-t-il à la fin de la rencontre.

Bientôt ses premières minutes en Coupe d'Europe ?

Poco avait également insisté sur le focus à avoir sur ce match avant la réception de Newcastle en Ligue des Champions : "Le coach est assez clair dans son discours. On doit voir match par match. Le match de Newcastle ne servait à rien si on perdait celui-ci. Donc je pense que c’est d’abord le championnat avant tout. On va se concentrer sur Newcastle à partir de maintenant mais il fallait d’abord gagner aujourd’hui".

Le Gembloutois découvre ainsi un nouvel environnement très compétitif : "Le staff fait un gros travail, ils analysent les moindres détails et tout nous est donné pour qu’on puisse faire le maximum sur le terrain. Évidemment, on met l’intensité qu’il faut sur le terrain, et ça commence pendant la semaine d’entraînement. Quand je suis arrivé, j’ai remarqué une différence par rapport à Saint-Trond, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit".

Même sans livrer des matchs particulièrement, l'Union poursuit sa série de victoires : "On a peut-être un brin de chance en ce moment, mais le coach travaille pour que quand cette chance disparaîtra, on sera prêt pour ne pas en avoir besoin, en gagnant plus facilement. On ne produit pas toujours du beau football, mais cela ne sert à rien si tu ne créées pas d'occasions ou que tu ne marques pas, même si on essaye de jouer un maximum. On sait que quoiqu'il arrive, on a les qualités et le mental pour accrocher un résultat à chaque match. Ça montre que l'Union devient vraiment un grand club.