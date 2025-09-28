"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle

L'Union Saint-Gilloise a mis du temps à rentrer dans son match face à Westerlo. Sébastien Pocognoli n'a pas cherché à masquer les manquements de la première heure de jeu en conférence de presse.

"Nous n'étions pas à notre niveau en première mi-temps, on était en dessous de ce qu'on peut montrer, tout le monde l'a vu", confirme Pocognoli face à la presse. "Les joueurs ont augmenté leur niveau en deuxième mi-temps, certains moins. On a tout de même créé assez d'occasions que pour revendiquer cette victoire, que j'estime méritée en fin de compte. Les remplaçants sont bien montés, ça montre encore qu'on peut compter sur tout le monde".

Malgré le retard à l'allumage, l'Union a assuré l'essentiel avant le retour de la Ligue des Champions et la réception de Newcastle : "Il y a des choses positives, le premier but de Marc Giger, la centième apparition de Ross Sykes, la cleansheet, le fait qu'on ne donne pas grand-chose à Westerlo, la série de victoires qui continue".



Une marge de progression qui reste très importante

Même s'il faudra sérieusement hausser le niveau mardi, ce match n'a rien d'inquiétant explique l'entraîneur de l'Union : "Ça fait partie du scénario de la saison d'avoir des débuts de match comme ça. Il faut aussi comprendre pourquoi. Est-ce que ça vaut la peine de s'énerver alors que tu es dans une série fantastique ? Je les ai encouragés. Cela peut arriver mais il faut réagir, que ce soit individuellement ou dans la structure".

"Dans une série, il y a toujours des hauts et des bas. Sévère, je le suis. Mais les joueurs restent des êtres humains. Et puis, cela reste un match de football, face à une équipe qui a des qualités. Il faut continuer cette série, même lors des matchs comme ça. On fait au mieux dans un calendrier très chargé, mardi il y a encore un match très difficile qui nous attend, face à l'un des adversaires les plus difficiles de ces dernières années pour nous. Contre Newcastle, le niveau d'intensité sera incroyable", conclut-il.

Après tout, avant de s'imposer 1-3 sur le terrain du PSV, l'Union avait aussi connu un match difficile sur le terrain de Dender, avec le 0-1 de Kevin Rodriguez tombé en toute fin de match. Et puis, quel luxe de terminer le weekend avec six points d'avance sur le Club de Bruges et Anderlecht, avec une série en cours de 19 matchs sans défaite en championnat, alors que l'équipe est encore en plein rodage.