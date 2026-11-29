Belle affiche, ce dimanche à Sclessin, entre le Standard de Liège et le Club de Bruges. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Sur le coup de 18 h 30, suite du Super Sunday à Sclessin avec un choc opposant le Standard de Liège au Club de Bruges.

Après ses victoires face aux deux promus, Beveren et Lommel, le Standard espère pouvoir enchaîner à domicile et surprendre la meilleure équipe du Royaume.

En face, le Club de Bruges compte un point de retard sur l'Union au classement et espère logiquement ne pas perdre de points en route.

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Se déplacer à Sclessin reste cependant un piège pour les hommes d'Ivan Leko, pour qui le retour en bord de Meuse sera évidemment particulier.



Les Blauw & Zwart devront bien gérer leur lendemain européen après leur défaite en semaine face à Liverpool. Standard - Bruges, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.