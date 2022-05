Le Diable Rouge sait qu e si le nul est logique, le premier quart d'heure brugeois aurait pu tout changer.

Hans Vanaken a vu une rencontre avec beaucoup de rythme, qui selon lui s’est joué sur des détails. Pour lui, la grosse occasion de Noa Lang en première période a décidé du sort de la rencontre. "C’était une rencontre avec du tempo, avec énormément d’intensité au milieu de terrain. Lors du premier quart d’heure, nous étions meilleurs, et si Noa marque ce but nous aurions pris l’avance et cela aurait été mérité. Cela nous aurait donné des ailes".

"Cette occasion a vraiment été le tournant du match, ce genre de match se joue sur des détails, comme les deux fois où nous avons trouvé les poteaux. Ce dimanche, nous n’avons pas été chanceux".

Un autre tournant de la rencontre est la blessure de Mats Rits, car le Club a changé de visage après sa sortie. Il faut aussi dire que Ruud Vormer n’a pas fait une entrée fracassante dans ce match. Pour l’ancien du Beerschot et de l’Ajax, cela ne semble pas une blessure anodine puisqu’il a quitté le Lotto Park avec des béquilles. "Nous pouvons nous attendre à une longue indisponibilité, les nouvelles que nous avons eu ne sont pas bonnes".

Ce serait un premier coup dur dans le sprint final brugeois.