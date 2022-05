Benito Raman : "C'est mieux l'Union que Bruges comme champion"

Benito Raman a remplacé Zirkzee, blessé, à la mi-temps. Pendant l'échauffement, il a été hué par les supporters de Bruges.

"Si vous regardez la deuxième mi-temps, nous avions certainement une chance de gagner. Un match nul contre le Club de Bruges n'est bien sûr pas un mauvais résultat. Je suis toujours très motivé, c'est comme ça que je suis. Les dernières semaines ont été difficiles et je pense avoir montré que je suis important sur le terrain", a expliqué l'attaquant d'Anderlecht à l'issue de la renconrtre qui n’a pas abandonné tout espoir de deuxième place. "On peut toujours viser cet objectif. Tout est ouvert. Si l’Union gagne deux fois et qu’on gagne deux fois contre l’Antwerp, on est de retour. On va d’abord se focaliser sur la double confrontation contre l’Antwerp et on verra."

Supportera-t-il dès lors l’Union dans la course au titre ? "C’est un autre club de Bruxelles mais pour moi, c’est mieux l’Union que Bruges comme champion", a conclu l'ancien joueur de Gand et du Standard.