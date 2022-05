Arnstad impressionne : "Mentalité exemplaire, grande carrière en perspective"

Le milieu de terrain norvégien de 18 ans a été surpris par la titularisation de Vincent Kompany. Un an et demi après avoir obtenu sa première titularisation sur le terrain du Club de Bruges.

"J'aurais aimé lui donner plus de temps de jeu, Kana aussi", a soupiré Kompany. Mais Kristian et Kana ont toujours eu une mentalité exemplaire. Parfois, ils posaient des questions, mais toujours les bonnes questions. Pourquoi les ai-je choisis ? Arnstad et Yari sont des profils similaires. C'est pourquoi je l'ai choisi. Et Amuzu ? C'était juste un autre profil. C'est un peu une coïncidence que Rafa n'était pas non plus en pleine forme, mais je ne vais pas dire maintenant que c'était la raison. J'ai choisi Amuzu."

Une année supplémentaire de contrat

On ne sait pas encore ce qu'Anderlecht compte faire d'Arnstad. Il a encore un contrat jusqu'en 2023 et n'a pas encore prolongé. Son entourage veut d'abord savoir quel est le plan, car il n'aime pas l'idée qu'il joue en D1B. "Il y a un an et demi, j'ai dit après Bruges qu'Arnstad pourrait être dépassé, mais que de tous les joueurs sur le terrain, il fera la plus grande carrière. Je m'en tiens toujours à cela", a déclaré Kompany.

Arnstad lui-même reste calme et espère maintenant avoir plus de chances dans les semaines à venir. "J'étais très heureux de jouer à nouveau. Nous n'avons pas gagné, mais nous avons mieux joué que ces dernières semaines. Je n'avais pas joué depuis longtemps avant d'être autorisé à être remplaçant à Courtrai, mais j'ai toujours continué à travailler dur et à garder la tête haute."