"Je ne voulais pas prendre le risque de terminer la rencontre à dix"

A la pause, Vicnent Kompany a fait deux changements: un forcé, et un volontaire.

Vincent Kompany était plutôt détendu en conférence de presse. Il est revenu sur le nul vierge face au Club de Bruges dans le Topper, une semaine après la défaite de l’Union. "C’est toujours le résultat qui prime", déclare Kompany en conférence de presse. "On avait besoin d’une réaction au niveau de l’intensité et de l’agressivité. On l’a fait avec une jeune équipe, je peux être fier de cette mentalité, avec ce groupe très jeune. Le match de l’Union ne reflète pas qui on est".

Durant cette rencontre, si Zirkzee a quitté la pelouse à la mi-temps ("Je ne sais pas encore ce qu’il a exactement", dira Kompany après le match), la deuxième période s’est aussi jouée sans Magallan. "Il n’est pas blessé non, il était bien dans le match, bien agressif. Cependant, il avait déjà un carton jaune et je voyais qu’à chaque faute, chaque duel le banc de Bruges se levait. Je ne voulais pas prendre le risque, sur une action, de terminer le match à 10".

Hannes Delcroix, qui a pris sa place, a certainement fait tout aussi bien que le défenseur prêté par l’Ajax. Voilà une arme en plus dans la poche de Kompany"