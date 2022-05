L'éloge de la patience

Marco Kana a rongé son frein pendant de très longs mois, avant de retrouver une place de choix au Sporting d'Anderlecht.

"Le malheur des uns fait le bonheur des autres". Cet adage est connu de tout le monde, et il convient parfaitement à la fin de saison de Marco Kana. Le jeune joueur de 19 ans semblait ne plus entrer dans les plans de Vincent Kompany. Puis il y a eu la finale de la Coupe de Belgique et la blessure d’Ashimeru. Du coup, le jeune joueur est revenu dans le coup.

Dans la foulée, il a été titulaire à l’Union Saint-Gilloise et était à nouveau dans le onze de base contre le Club de Bruges ce dimanche. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été excellent contre les champions de Belgique en titre. Disponible, assuré dans ses passes, costaud dans les duels : sa progression a été fulgurante.

Pourtant, pendant pratiquement deux saisons, il a complètement disparu des radars. Il était même question, il y a quelques semaines , d’un départ du club à la fin de la saison. Et durant cette période de disette, Marco Kana n’a pas parlé, a travaillé, a progressé et a attendu son heure. Sa patience a été récompensée. A lui maintenant de s’affirmer lors des quatre prochaines rencontres.