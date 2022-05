La vie sans Mats Rits

Le Club de Bruges va devoir aller chercher le titre sans une pièce essentielle de son effectif.

Si le Club de Bruges n’a pas su prendre les trois points au Sporting d’Anderlecht ce dimanche, la mauvaise nouvelle est venue d’ailleurs. En première période, Mats Rits est resté au sol, et par deux fois. Il a quitté la pelouse un peu avant la demi-heure de jeu, et a surtout quitté le stade sur des béquilles.

Pire encore, ce lundi le club a annoncé la très mauvaise nouvelle : les ligaments croisés sont touchés, il va être opéré et sa revalidation va durer environ 6 mois. La saison va donc se terminer sans lui et son absence va obliger Alfred Schreuder à trouver une solution.

Mais alors justement : quelles sont les solutions ? La première, comme ce dimanche, ce serait de replacer Ruud Vormer dans le 11 de départ. Cependant, la prestation de ce dernier sur la pelouse du Lotto Park ne plaide pas en sa faveur.

Une autre solution serait d’aligner Balanta et Odoi en même temps (chose qui a été assez rare depuis l’arrivée de l’ancien joueur de Fulham). Ce serait une solution un plus défensive puisque Balanta se projette moins que Rits, mais cela ferait un milieu de terrain plus solide défensivement.

Une troisième solution existe, mais elle n’a jamais été exploré par Schreuder mais plutôt par Clement : replacer Charles De Ketelaere au milieu de terrain, Adamyan serait dès lors en pointe. Mais pour choisir cette solution, il faudrait évidemment prendre le temps de la travailler lors des séances d’entraînement, mais le Club va affronter l’Union deux fois en 10 jours, ce qui semble un peu court pour tout changer.

Alfred Schreuder a une semaine devant lui pour trouver une solution pour passer devant l’Union au classement. Il n’y a pas à dire, la blessure de Rits tombe vraiment au plus mauvais moment.