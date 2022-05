Bertrand Layec étonne: "Est-ce vraiment une erreur manifeste?"

La poussée de Magallan dans le dos de De Ketelaere continue de faire parler.

"Dans le ralenti, on voit que le contact est clair et que les mains du défenseur d’Anderlecht poussent l’attaquant du Club de Bruges dans le dos", a déclaré Bertrand Layec, responsable du service arbitrage. "Le penalty aurait pu être sifflé, mais est-ce une erreur manifeste ? Le VAR ne le pensait pas et je peux le suivre".

Dans la foulée, il se justifie : "Pourquoi ? Il y a un contact, mais ce genre de phases se produisent dans la surface et on se concentre parfois de trop sur ce genre de choses. C’est vrai qu’il y a une poussée, sans aucun doute. Le penalty aurait pu être sifflé".

Nous avons donc eu droit au penalty de Schödinger: il comprend qu'on ne le siffle pas, mais il aurait pu être sifflé.