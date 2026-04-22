Suis Union SG - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
-
Date: 22/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 4
Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand
Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

L'Union Saint-Gilloise remet le travail sur le métier avec la réception de La Gantoise. De quoi enchaîner un 12/12 ?

Fêter la victoire comme il se doit mais ne pas tomber dans le piège de l'euphorie : tel était le message de David Hubert après le choc remporté 2-1 contre le Club de Bruges. C'est que 72 heures plus tard, c'est au tour de La Gantoise de se présenter à Saint-Gilles.

Les Buffalos ont beau ne pas être au meilleur de leur forme (pas encore de victoire dans ces Playoffs, une prestation peu aboutie contre Saint-Trond), ils sont les seuls à être venus chercher un point au Parc Duden cette saison, quand Ivan Leko était encore sur le banc.

David Hubert n'a plus aligné deux fois de suite le même onze depuis...novembre

L'Union jouera en même temps que le Club de Bruges et est bien déterminée à laisser son rival à quatre points...ou même à creuser l'écart en cas de faux pas des Blauw en Zwart contre Malines.

Pour cela, une question se pose : David Hubert conservera-t-il le même onze que dimanche ? Pourquoi changer ? L'un des arguments pourrait être l'entrée décisive de Besfort Zeneli. Mais en pointe, Kevin Rodriguez et Mateo Biondic ont chacun sorti une prestation remarquable pour convaincre Hubert de les reconduire. Reste à voir s'ils auront récupéré de leurs efforts. L'Union a en tout cas le luxe de pouvoir choisir différents profils en fonction de l'adversaire. Côté gantois, Rik De Mil pourrait devoir se passer de Leandro Lopes, sorti blessé contre le STVV.

Les compositions probables : 

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Biondic, Rodriguez

La Gantoise : Roef - Hashioka, Volckaert, Van der Heyden - Skoras, Ito, De Vlieger, Araujo, Kadri - Kangé, Cissé

Prono Union SG - La Gantoise

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage La Gantoise La Gantoise gagne
92.59% 5.35% 2.06%
Les plus populaires
2-0
(81x)		 2-1
(58x)		 3-1
(34x)

Comparatif Union SG - La Gantoise

Classement

1
5

Points

42
25

Gagner

3
0

Perdre

0
1

Buts inscrits

4
2

Buts reçus

1
4

Cartes jaunes

10
3

face-à-face remportés

8
7
0
06/12 18:15 Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
09/08 20:45 La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
25/05 18:30 Union SG Union SG 3-1 La Gantoise La Gantoise
05/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 0-3 Union SG Union SG
26/12 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-3 Union SG Union SG
04/12 20:00 Union SG Union SG 3-2 La Gantoise La Gantoise
19/10 20:45 Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
10/03 18:30 Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
26/11 13:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Union SG Union SG
08/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-1 Union SG Union SG
12/01 20:45 Union SG Union SG 4-0 La Gantoise La Gantoise
19/10 18:30 Union SG Union SG 2-0 La Gantoise La Gantoise
26/12 18:30 Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
31/10 21:00 La Gantoise La Gantoise 0-2 Union SG Union SG
03/07 12:30 La Gantoise La Gantoise Annulé Union SG Union SG
La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

21/04 1

Après deux partages et une défaite, La Gantoise cherchera sa première victoire en Champions Play-Offs cette semaine. Les Buffalos auront néanmoins fort à faire contre l'Uni...

L'Union face à la seule équipe à avoir pris un point au Parc Duden : deux retours attendus dans la sélection

L'Union face à la seule équipe à avoir pris un point au Parc Duden : deux retours attendus dans la sélection

21/04

David Hubert a préfacé la rencontre de demain soir contre La Gantoise. L'Union veut poursuivre son sans faute.

Wilfried Kanga poussé vers la sortie par le public gantois ? Rik De Mil réagit fermement

Wilfried Kanga poussé vers la sortie par le public gantois ? Rik De Mil réagit fermement

06:40

Sifflé par ses propres supporters contre le STVV, Wilfried Kanga vit un moment délicat à La Gantoise. Le club doit décider de comment gérer la situation.

Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

13:00

Wilfried Kanga est de moins en moins apprécié par une partie du public gantois. Hein Vanhaezebrouck a beau désapprouver qu'on siffle un joueur de sa propre équipe, il compr...

Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

12:20

L'Union Saint-Gilloise remet le travail sur le métier avec la réception de La Gantoise. De quoi enchaîner un 12/12 ?

Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 KV Malines KV Malines
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved