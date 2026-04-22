Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

L'Union Saint-Gilloise remet le travail sur le métier avec la réception de La Gantoise. De quoi enchaîner un 12/12 ?

Fêter la victoire comme il se doit mais ne pas tomber dans le piège de l'euphorie : tel était le message de David Hubert après le choc remporté 2-1 contre le Club de Bruges. C'est que 72 heures plus tard, c'est au tour de La Gantoise de se présenter à Saint-Gilles.

Les Buffalos ont beau ne pas être au meilleur de leur forme (pas encore de victoire dans ces Playoffs, une prestation peu aboutie contre Saint-Trond), ils sont les seuls à être venus chercher un point au Parc Duden cette saison, quand Ivan Leko était encore sur le banc.

David Hubert n'a plus aligné deux fois de suite le même onze depuis...novembre

L'Union jouera en même temps que le Club de Bruges et est bien déterminée à laisser son rival à quatre points...ou même à creuser l'écart en cas de faux pas des Blauw en Zwart contre Malines.

Pour cela, une question se pose : David Hubert conservera-t-il le même onze que dimanche ? Pourquoi changer ? L'un des arguments pourrait être l'entrée décisive de Besfort Zeneli. Mais en pointe, Kevin Rodriguez et Mateo Biondic ont chacun sorti une prestation remarquable pour convaincre Hubert de les reconduire. Reste à voir s'ils auront récupéré de leurs efforts. L'Union a en tout cas le luxe de pouvoir choisir différents profils en fonction de l'adversaire. Côté gantois, Rik De Mil pourrait devoir se passer de Leandro Lopes, sorti blessé contre le STVV.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Biondic, Rodriguez





La Gantoise : Roef - Hashioka, Volckaert, Van der Heyden - Skoras, Ito, De Vlieger, Araujo, Kadri - Kangé, Cissé