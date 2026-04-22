Wilfried Kanga poussé vers la sortie par le public gantois ? Rik De Mil réagit fermement

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Wilfried Kanga poussé vers la sortie par le public gantois ? Rik De Mil réagit fermement
Photo: © photonews

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Sifflé par ses propres supporters contre le STVV, Wilfried Kanga vit un moment délicat à La Gantoise. Le club doit décider de comment gérer la situation.

"Kanga ? On va en discuter en interne. Il travaille énormément toute la semaine, il est toujours là pour les autres et il prend des joueurs comme Cissé sous son aile", expliquait le coach de KAA Gent dimanche. "On doit vraiment en parler, parce qu'il fait tout pour l'équipe."

Wilfried Kanga a le soutien du club

Rik De Mil avait demandé aux supporters d'arrêter de le siffler. Mais qu'en pense-t-il deux jours plus tard ? Ce n'est pas évident de titulariser à nouveau Wilfried Kanga pour le choc contre l'Union Saint-Gilloise dans un tel contexte.

Faut-il le protéger de la pression ou le lancer directement dans le bain ? C'est le dilemme classique. Rik De Mil a remarqué que son joueur était touché, mais il a affiché beaucoup d'énergie positive à l'entraînement ce mardi.

De Mil attend le bon moment

Un bon signe ? "Il a plutôt bien géré la situation", a confié De Mil en conférence de presse ce mardi midi. "Il est fort mentalement et les joueurs comme le staff sont derrière lui. Cela va l'aider à rebondir."

Lire aussi… L'Union face à la seule équipe à avoir pris un point au Parc Duden : deux retours attendus dans la sélection
"Vu notre discussion et son attitude, il montre qu'il est prêt. Mais c'est à moi de juger si c'est le meilleur moment pour le relancer", explique le coach.

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