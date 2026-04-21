La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

Après deux partages et une défaite, La Gantoise cherchera sa première victoire en Champions Play-Offs cette semaine. Les Buffalos auront néanmoins fort à faire contre l'Union, avant de défier deux fois le Club de Bruges.

Deux partages à domicile contre Malines et Saint-Trond, et une défaite à l'extérieur face au Sporting d'Anderlecht. La Gantoise n'a pas connu un début de Champions Play-Offs très encourageant dans la course aux places européennes, avant de se déplacer à l'Union puis d'affronter deux fois le Club de Bruges.

L'espoir demeure néanmoins chez les Buffalos. La troisième place ne se trouve toujours qu'à cinq points pour les hommes de Rik de Mil, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. "Ce match contre l'Union est idéal pour signer une première victoire. On resterait ainsi au contact de Saint-Trond et Anderlecht", déclarait Max Dean après le partage face aux Trudonnaires.

Face à l'Union et Bruges, Gand cherchera sa première victoire

Il en va de même pour Matties Volckaert. "En Champions Play-Offs, on ne reçoit souvent qu'une ou deux occasions dans une rencontre, et il faut les concrétiser. Un point contre l'Union ne serait déjà pas négligeable, puisque nous n'en avons que trois de retard sur Anderlecht."

"Prendre un point nous mettrait un peu moins de pression et en ajouterait sur les épaules de nos concurrents. On a réussi à contenir Saint-Trond, donc il faudra qu'on ait confiance face à l'Union Saint-Gilloise et au Club de Bruges", a conclu le jeune défenseur central.



Rapidement décrocher une première victoire sera important pour La Gantoise, qui risquerait, dans le cas contraire, de trop laisser filer les quatre premières places et de se retrouver à la lutte avec Malines pour éviter la sixième et dernière place de ces Champions Play-Offs.