L'Union face à la seule équipe à avoir pris un point au Parc Duden : deux retours attendus dans la sélection

David Hubert a préfacé la rencontre de demain soir contre La Gantoise. L'Union veut poursuivre son sans faute.

Nantie de quatre points d'avance sur le Club de Bruges, l'Union est désormais la seule équipe des Playoffs à ne pas avoir laissé échapper la moindre unité en route. Demain, l'équipe fait face à La Gantoise, la seule formation qui n'est pas repartie du Parc Duden avec une défaite dans les valises cette saison.

Alors coachés par Ivan Leko, les Buffalos avaient été décrocher le partage 1-1, menant même jusque dans le dernier quart d'heure, avant que Kevin Mac Allister n'égalise. Moins de 48 heures après s'être tenu aux côtés de Leko pour le débriefing de la victoire contre le Club, David Hubert a déjà préfacé la rencontre face à Rik De Mil, son successeur.

Le T1 unioniste ne veut pas voir son groupe tomber dans le piège de l'euphorie : "Ce qui est très positif, c’est qu’on a déjà un match. On n’a pas le temps de se reposer ou de se laisser aller. On a fait le nécessaire pour remettre le focus et pour passer au challenge suivant", explique-t-il, cité par Le Soir.

Six victoires de suite pour l'Union

Pas question de changer de plan de route : "Cela fait des semaines qu’on est dans la stabilité et qu’on est conscient de la façon dont on veut réaliser les choses. Mais il y a à chaque fois tout à refaire. Il faut à chaque fois confirmer. En tout cas, tout le monde a les pieds sur terre. Le contraire serait une grosse erreur".

"Après la victoire contre Bruges, tout le monde a réagi de la même manière. Il y avait de la satisfaction, mais c’était temporaire. On a très vite été dans le protocole de récupération. On sait qu’on a des semaines chargées et qu’il est très important de vite récupérer. Ce qui est passé appartient au passé", poursuit-il.



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Hubert a conclu avec deux bonnes nouvelles : Thierno Barry (blessé à la cheville depuis janvier) et Rob Schoofs (malade contre le Club de Bruges) sont de retour. En revanche, pas de Fedde Leysen, qui espère être de retour pour le derby bruxellois contre Anderlecht dimanche.