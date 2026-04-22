210 minutes cette saison, mais l'arme secrète de Gand en Play-Offs ? "Je savais qu'il était prêt"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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210 minutes cette saison, mais l'arme secrète de Gand en Play-Offs ? "Je savais qu'il était prêt"
Photo: © photonews

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Monté au jeu pour les 45 minutes de la réception de Saint-Trond pendant le week-end, Aimé Omgba pourrait être l'une des belles surprises des Play-Offs du côté de La Gantoise. Rik de Mil croit, en tout cas, en lui.

Aimé Omgba a commencé la saison avec trois montées au jeu sous les ordres d'Ivan Leko, contre Saint-Trond, La Louvière et l'Union. Après un bilan de un point sur neuf, l'attaquant néerlandais arrivé du NAC Breda en septembre 2024 contre un million d'euros s'est souvent assis sur le banc sans entrer en jeu, et a même parfois disparu de l'effectif.

Le Camerounais d'origine avait encore eu droit à une demi-heure contre Zulte Waregem, après quoi il avait dû attendre l'arrivée de Rik de Mil pour recevoir quelques minutes. Juste un peu, puisqu'il n'était jamais monté au jeu avant la 77e minute en neuf entrées supplémentaires.

Aimé Omgba, une arme supplémentaire pour Rik de Mil en Play-Offs

Jusqu'au week-end dernier, où Rik de Mil l'avait fait monter à la mi-temps. Aimé Omgba totalise désormais 210 minutes toutes compétitions confondues cette saison, ce qui reste très faible comme bilan pour un jeune médian offensif ayant besoin de se montrer.

"Il a connu une saison difficile et n'a pas encore pu beaucoup jouer, mais il fait preuve d'un mental d'acier à l'entraînement. Il se bat sur chaque ballon et me prouve qu'il est prêt. Je savais que Hong n'allait pas pouvoir jouer tout le match et que j'allais avoir besoin de Kadri, c'est pourquoi j'ai repris Omgba pour qu'il puisse évoluer à son poste."

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Reste à voir s'il s'agit du début d'une belle aventure pour l'ancien talent de Feyenoord, ou si cela ne sera qu'un one-shot. Il est en tout cas titulaire pour le déplacement à l'Union, ce mercredi soir dans le cadre de la quatrième journée des Champions Play-Offs.

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