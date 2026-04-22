Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend
Photo: © photonews

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Wilfried Kanga est de moins en moins apprécié par une partie du public gantois. Hein Vanhaezebrouck a beau désapprouver qu'on siffle un joueur de sa propre équipe, il comprend la frustration des supporters.

Wilfried Kanga traverse une mauvaise passe avec La Gantoise. Lors du match contre Saint-Trond, l'attaquant a été sifflé par ses propres supporters. À sa sortie, des applaudissements ont même retenti... pour se réjouir qu'il quitte le terrain.

Kanga avait encore offert une pauvre prestation, et sans les ratés du buteur ivoirien, les Buffalos compteraient certainement quelques points de plus. Face à Anderlecht, l'ancien du Standard avait pesé sur la défense... mais tout loupé face au but. Sans ça, Gand aurait certainement tué le match.

Kanga trop léger dans les duels ? 

Hein Vanhaezebrouck, consultant pour le Nieuwsblad, comprend l'agacement du public concernant Wilfried Kanga. "Il y a eu des matches où je l'ai trouvé plutôt absent", confie-t-il. "Il se laissait déposséder trop facilement du ballon, tout en réclamant systématiquement la faute. Quand un défenseur le retenait, il arrêtait simplement de jouer". 

"Les arbitres ne sifflent plus ça", insiste Vanhaezebrouck. "Il joue en pointe et veut des règles de mini-foot. Dès que tu le touches, il réclame la faute. Continue de jouer !". Un point intéressant, surtout pour un joueur aussi solide que Wilfried Kanga, tout à fait capable d'aller au duel. 

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Il faudra en tout cas que l'attaquant gantois se réveille, car les Buffalos sont désormais 5e avec 3 points de retard sur le RSC Anderlecht, qui peut prendre le large en cas de bon résultat à Saint-Trond ce jeudi. 

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