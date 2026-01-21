Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"


Photo: © photonews

Sous les ordres d'Ivan Leko, Mamadou Diakhon bénéficie de plus en plus de temps de jeu. L'ailier affiche ces dernières semaines une progression nette dans ses performances. Ivan Leko s'est exprimé à son sujet après la victoire de Bruges face au Kairat (1-4).

Arrivé en provenance de Reims, Mamadou Diakhon a connu des débuts compliqués au Club de Bruges, avec peu de titularisations et de courtes entrées en jeu. Sous Ivan Leko, sa situation semble toutefois évoluer. L’entraîneur a tenu à lui témoigner sa confiance : "Mamadou a déjà débuté trois fois sous mes ordres et il a été bon à chaque fois", a souligné Ivan Leko au micro de Sporza

Face au Kairat Almaty, le Français était en grande forme. Profitant de la blessure de Chrístos Tzólis, il a saisi sa chance et s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus en vue de la rencontre. "Aujourd’hui, il a même été excellent." Sa passe décisive sur le troisième but brugeois est venue confirmer son impact. Il a été élu homme du match. 

Après la rencontre, l’ailier s’est montré satisfait de son évolution récente. Il a expliqué que l’adaptation à un nouvel environnement demande du temps, tout en soulignant que les choses vont de mieux en mieux. Il s’est dit reconnaissant pour le soutien de ses coéquipiers et heureux de sa situation actuelle.

Mamadou Diakhon, un joueur humble

Ivan Leko voit en Diakhon un joueur doté de qualités spécifiques, adaptées au style de jeu souhaité : "C’est un garçon avec du potentiel et un profil bien particulier." Le staff travaille de manière intensive avec lui, notamment à travers des séances individuelles et l’analyse vidéo.

Lire aussi… "C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

Il a montré qu’il pouvait devenir un joueur clé

L’entraîneur a également insisté sur l’état d’esprit du joueur : "Mamadou est très humble et très réceptif aux consignes. Il a montré qu’il pouvait devenir l’un de nos joueurs les plus importants."

