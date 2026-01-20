"On n'est pas aveugles à ce qui s'est passé" : Romeo Vermant met les choses au clair après le succès de Bruges

Romeo Vermant a inscrit le troisième but brugeois lors de la victoire des Blauw en Zwart face au Kairat Almaty à Astana ce mardi (1-4), en phase de ligue de la Ligue des champions. Le buteur s'est exprimé après le succès de son équipe et s'est montré soulagé.

Le Diable Rouge était très satisfait de cette victoire : "C’était un match très intense pour moi, mais j’ai été récompensé par un but. Je suis surtout heureux des trois points, ça va nous faire du bien. Et maintenant, direction l’avion."

Au micro de Het Laatste Nieuws, il a souligné à quel point cela lui fait du bien de marquer son premier but en Ligue des champions : "Je cherchais ce but en Ligue des champions depuis un certain temps. Évidemment, ça reste dans un coin de la tête : c’est la plus grande compétition qui existe. Finalement, ça n’a pas pris si longtemps, mais je suis très content que le compteur soit enfin débloqué."

Romeo Vermant a triplé la mise à la 74e suite à une accélération de Mamadou Diakhon sur le côté gauche, qui l’a parfaitement servi. C’est la toute première fois que le joueur formé à Bruges se montre décisif en Ligue des champions cette saison, il n’avait pas non plus été passeur décisif.

Romeo Vermant lucide

L’avant-centre reste cependant lucide : "Mais on n’est pas aveugles à ce qui s’est passé : tout n’est pas vraiment rose. Il faut garder les pieds sur terre et travailler en vue du prochain match."

Le prochain match des Blauw en Zwart sera ce samedi contre Zulte Waregem. Les hommes d’Ivan Leko se devront de s’imposer face à une équipe sur le papier largement à leur portée. Suite à leur défaite face à la RAAL vendredi dernier, le Club de Bruges a perdu sa seconde place au profit de STVV et est donc actuellement troisième du championnat.