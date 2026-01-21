Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Photo: © photonews

Adilet Sadybekov a inscrit le seul et unique but kazakh lors du match entre le Kairat et le Club de Bruges ce mardi (1-4). Si son but est joli, c'est surtout sa célébration qui fait parler.

Le milieu défensif de 23 ans a célébré en retirant son maillot et en le montrant aux supporters. Une célébration "à la Messi" surprenante dans un contexte où son équipe perdait 1-4.

Le joueur était visiblement très heureux de marquer malgré le résultat. C’était le premier but à domicile de son club en Ligue des champions cette saison. 

"L'important, c'est de participer"

Une célébration qui montre à quel point le Kairat prend simplement du plaisir à participer à ce tournoi. Être qualifié relève déjà d’un exploit après avoir passé tous les tours de qualification. Les Kazakhs profitent donc pleinement de chaque moment, malgré des résultats décevants.

Au classement, le Kairat est dernier de la phase de ligue de la Ligue des champions. Avec un point au compteur (tout comme Villarreal) après sept rencontres, le club kazakh devrait rester dernier de la compétition.

Lire aussi… Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

En effet, lors de la dernière journée, mercredi prochain, les hommes de Rafael Urazbakhtin se déplaceront à l’Emirates pour affronter le leader de la compétition, mais aussi de la Premier League, Arsenal. Ne serait-ce que prendre un point relèverait d’un véritable exploit face aux Gunners, qui sont sur une série de sept succès sur sept et comptent bien terminer premiers en réalisant un huit sur huit.

