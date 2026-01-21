Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

Le retour du Club de Bruges vers la Belgique en provenance du Kazakhstan, après son succès face au Kairat (1-4) en Ligue des champions, ne s'est pas passé comme prévu. Les Brugeois sont restés bloqués plus de cinq heures sur la piste à l'aéroport.

Le vol des Blauw en Zwart devait décoller à 22h (heure belge). Finalement, le décollage de l’avion n’a eu lieu que vers 3h30 du matin, rapporte Het Laatste Nieuws.

Ce retard s’explique par des moteurs d’avion complètement gelés à cause du froid. Des températures pouvant atteindre jusqu’à -15 degrés étaient au rendez-vous ce mardi soir à Astana. La résolution du problème a pris plus de temps que prévu.

5h30 d’attente

Un court retard était annoncé, mais finalement ce sont pas moins de 5h30 qui se sont écoulées. Un énorme retard qui ne ravit évidemment pas le Club de Bruges. Suite à cette mésaventure, les Blauw en Zwart s’apprêtaient à un voyage de 5 400 km, avec plus de sept voire huit heures de vol.

Cet incident peut évidemment avoir un impact global sur la forme des joueurs. Ce samedi, ils affronteront Zulte Waregem à domicile et espèrent bien enchaîner suite à leur succès en Ligue des champions.

Ce mercredi, le groupe bénéficie d’un jour de repos. Ce n’est donc que ce jeudi que débutera la préparation pour ce prochain match. Du repos, les joueurs en auront bien besoin après un si long voyage et des problèmes techniques qui ont rendu celui-ci éprouvant.