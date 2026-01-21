Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant rêve, dans un coin de sa tête, d'une participation au Mondial 2026. Mais une sélection est-elle réellement envisageable ? L'ancien Anderlechtois Frank Boeckx a donné son avis.

Le consultant met en avant l'une de ses qualités : "Son timing dans le rectangle est phénoménal. Romeo sait comment et quand se déplacer, c’est sa grande force."

"Il peut être utile chez les Diables Rouges comme deuxième attaquant lorsqu’il faut marquer", pointe-t-il au micro de Het Laatste Nieuws. "Pas comme doublure de Lukaku, car c’est un autre profil, qui joue davantage dos au but."

"Mais s’il y a de l’apport depuis les flancs, Romeo est exploitable comme second attaquant", souligne Frank Boeckx, qui ne serait donc pas contre une convocation du jeune buteur brugeois.

Michy Batshuayi ou Romeo Vermant ?

Selon lui, il faut emmener soit lui, soit Michy Batshuayi : "Eh bien, Michy Batshuayi est du même type, à savoir un attaquant avec un vrai flair pour le but. J’en prendrais un des deux."

Le Mondial 2026 se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La Belgique figure dans un groupe constitué de l'Iran, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. À noter que Romeo Vermant a déjà connu une sélection avec les Diables Rouges. Cela remonte à novembre dernier, où il était monté au jeu à la place de Nicolas Raskin en toute fin de rencontre (89e) face au Kazakhstan à l'Astana Arena.