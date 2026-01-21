🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante

Brandon Morren
Chafik Ouassal et Brandon Morren
| Commentaire
🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club a remporté une victoire important hier, mais outre les résultats sportifs, il y a eu aussi un problème extra-sportif avec certains supporters.

Bruges s'est imposé 1-4 contre le Kairat Almaty en Ligue des champions hier. Les conditions étaient difficiles, mais l'adversaire n'était pas le plus redoutable. Après une série de résultats décevants, cette victoire a fait du bien aux Belges.

Les Blauw & Zwart pouvaient également compter sur de nombreux supporters, voire un nombre impressionnant. Près de 500 avaient fait le long voyage jusqu'au Kazakhstan et se sont fait entendre pendant le match.

Toutefois, certains ont choisi de se faire remarquer d'une autre manière et trois supporters ont retiré leurs vêtements pendant le match. Ils n'étaient pas tout à fait nus, car ils ne portaient qu'un maillot de bain "mankini" Borat.

Agitation à côté du terrain à Astana

Borat est ce personnage fictif des films de Sacha Baron Cohen. Il est présenté comme un journaliste originaire du Kazakhstan, bien que ce pays se soit explicitement distancié de cette représentation caricaturale et erronée.

Des années après la sortie du film, le Kazakhstan a quelque peu changé. Le pays a acquis une grande notoriété grâce au film et a commencé à l'utiliser pour promouvoir le tourisme. Mais le sujet reste apparemment sensible.

Lire aussi… Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Sporza explique que, selon des sources locales, ces trois supporters du Club ont été arrêtés et condamnés à une amende de 35 euros : "Pour manque de respect. Les contrevenants ont été placés en détention provisoire dans l'attente d'une décision du tribunal", a indiqué la police locale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Kairat Almaty

Plus de news

Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

22:56
Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

22:20
Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Ourega - Duranville - Kana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Ourega - Duranville - Kana

21:20
Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

22:00
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

21:20
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

19:00
"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

21:00
"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

20:40
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

20:00
1
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

19:30
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20
Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

18:00
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

17:30
Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

08:00
Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

17:00
"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

07:40
1
Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

16:40
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

16:00
1
OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

16:20
2
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre"

15:10
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 FC Bruges FC Bruges
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 1-1 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 6-1 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 1-2 Ajax Ajax
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-1 PSG PSG
Inter Inter 1-3 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 3-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Bayern Munich Bayern Munich 2-0 Union SG Union SG
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 PSV PSV
Chelsea Chelsea 1-0 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 0-3 Liverpool Liverpool
Juventus Juventus 2-0 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 2-3 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Prague Slavia Prague 2-4 FC Barcelone FC Barcelone
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved