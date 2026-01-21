🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante

Le Club a remporté une victoire important hier, mais outre les résultats sportifs, il y a eu aussi un problème extra-sportif avec certains supporters.

Bruges s'est imposé 1-4 contre le Kairat Almaty en Ligue des champions hier. Les conditions étaient difficiles, mais l'adversaire n'était pas le plus redoutable. Après une série de résultats décevants, cette victoire a fait du bien aux Belges.

Les Blauw & Zwart pouvaient également compter sur de nombreux supporters, voire un nombre impressionnant. Près de 500 avaient fait le long voyage jusqu'au Kazakhstan et se sont fait entendre pendant le match.

Toutefois, certains ont choisi de se faire remarquer d'une autre manière et trois supporters ont retiré leurs vêtements pendant le match. Ils n'étaient pas tout à fait nus, car ils ne portaient qu'un maillot de bain "mankini" Borat.

Agitation à côté du terrain à Astana

Borat est ce personnage fictif des films de Sacha Baron Cohen. Il est présenté comme un journaliste originaire du Kazakhstan, bien que ce pays se soit explicitement distancié de cette représentation caricaturale et erronée.

Des années après la sortie du film, le Kazakhstan a quelque peu changé. Le pays a acquis une grande notoriété grâce au film et a commencé à l'utiliser pour promouvoir le tourisme. Mais le sujet reste apparemment sensible.



Sporza explique que, selon des sources locales, ces trois supporters du Club ont été arrêtés et condamnés à une amende de 35 euros : "Pour manque de respect. Les contrevenants ont été placés en détention provisoire dans l'attente d'une décision du tribunal", a indiqué la police locale.