"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

Ivan Leko s'est montré soulagé ce mardi soir après le succès du Club de Bruges face au Kairat à Astana (1-4) lors de l'avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

"Je suis extrêmement heureux pour tout le monde au club", souligne Ivan Leko au micro de nos confrères flamands de Het Laatste Nieuws. Ce succès est le premier du Club de Bruges en 2026, suite aux défaites face à Charleroi en quarts de finale de la Coupe de Belgique (2-0) et contre la RAAL La Louvière en championnat (2-3).

Ivan Leko est content de pouvoir souffler un ouf de soulagement : "De la première à la dernière seconde. Mentalité, concentration, attitude et efforts. C’était un grand défi. Après ces deux défaites, il y avait du stress. Je suis très satisfait."

"Un grand chapeau à tout le monde. On peut dire que le Kairat est une petite équipe, mais elle n’a perdu que d’un rien face à l’Inter, à Copenhague et à l’Olympiakos. C’était une petite démonstration de la qualité du football belge ces dernières années."

Une place pour les barrages se jouera la semaine prochaine

Le Club de Bruges affrontera l’OM mercredi prochain pour une place pour les barrages. Un succès sera obligatoire pour espérer poursuivre l’aventure dans la compétition : "Pour l’instant, je n’y pense pas encore. Mais c’est très beau d’être dans une situation où l’on joue encore quelque chose. Nous n’avons presque rien à perdre et tout à gagner."

Lire aussi… Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée›

"Les soirées de mardi et mercredi peuvent être très belles au stade Jan Breydel. Nous ferons tout pour prolonger cette aventure", conclut l’entraîneur des Blauw en Zwart.