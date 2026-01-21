Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts
Photo: © photonews

Le Club de Bruges s'est remis en ordre de marche du côté du Kazakhstan, en allant prendre trois points cruciaux. Les Blauw & Zwart n'ont cependant aucune chance de faire aussi bien que la saison passée en phase de ligue, et n'ont pas leur sort en mains quoi qu'il en soit.

Le réveil du FC Bruges arrive-t-il trop tard ? On le savait dès le tirage : le déplacement au Kairat Almaty avait de bonnes chances d'être décisif pour les Blauw & Zwart, qui n'ont pas été épargnés. Sans victoire au Kazakhstan, l'équation était simple : le Club pouvait dire au revoir à la qualification pour les barrages.

Somme toute, le parcours brugeois cette saison en Phase de Ligue est "logique" : tout le monde pouvait prédire les défaites contre Arsenal et au Bayern, et personne n'aura été choqué de voir le Club s'incliner à l'Atalanta et au Sporting. Le 4/6 contre Monaco et le Barça était même très positif.

Comme la saison passée, Bruges a manqué d'une chose pour être serein en fin de parcours : un exploit. Prendre les 3 points plutôt qu'un seul face au FC Barcelone (comme la saison passée avec le 0-0 contre la Juventus), aller chercher un point au Sporting ou à l'Atalanta : voilà qui aurait permis au Club d'avoir son sort entre ses mains avant la dernière journée.

Il faudra battre l'OM... et prier 

Le Club est actuellement, avec 7 points, un point derrière le top 24 synonyme de barrages. Coup de chance : les poursuivants des vice-champions de Belgique ont un sacré programme. Benfica (6 points) va à la Juventus, Pafos (6 points) va à Chelsea, l'Union Saint-Gilloise (6 points) va au Bayern et l'Athletic Bilbao (5 points) va à l'Atalanta. 

En plus des clubs classés derrière, il faudra aussi espérer que plusieurs clubs actuellement à 8 points en perdent la semaine prochaine pour la dernière journée - et Bruges, de son côté, devra battre l'Olympique de Marseille. Une véritable finale, mais sans avoir son sort en mains.

La saison passée, la ligne de flottaison des barrages était à 11 points ; les Blauw & Zwart ne peuvent atteindre que 10 points en cas de victoire. La tendance semble claire : cette saison aussi, dix points risquent fort d'être insuffisants. 

L'autre coup de chance de Bruges : lors de la dernière journée, les trois équipes actuellement à 8 points (et virtuellement qualifiées) affrontent du lourd. Naples reçoit Chelsea, Copenhague va à Barcelone et l'Olympiakos va à l'Ajax. Si tous trébuchent, il y aura peut-être une place pour le Club en barrages... mais cela commence à faire beaucoup de conditions...

 Classement T P G P P B = Forme
1. Arsenal Arsenal 7 21 7 0 0 20-2 18 G G G G G
2. Real Madrid Real Madrid 7 15 5 0 2 19-8 11 G P G P G
3. Bayern Munich Bayern Munich 6 15 5 0 1 18-7 11 G G G P G
4. Tottenham Tottenham 7 14 4 2 1 15-7 8 P G P G G
5. PSG PSG 7 13 4 1 2 20-10 10 G P G P P
6. Sporting Portugal Sporting Portugal 7 13 4 1 2 14-9 5 G P G P G
7. Manchester City Manchester City 7 13 4 1 2 13-9 4 G G P G P
8. Atalanta Atalanta 6 13 4 1 1 8-6 2 G P G G G
9. Inter Inter 7 12 4 0 3 13-7 6 G G P P P
10. Atlético Madrid Atlético Madrid 6 12 4 0 2 15-12 3 G P G G G
11. Liverpool Liverpool 6 12 4 0 2 11-8 3 P G G P G
12. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 11 3 2 2 19-15 4 G P G P P
13. Newcastle Utd Newcastle Utd 6 10 3 1 2 13-6 7 G G G P P
14. Chelsea Chelsea 6 10 3 1 2 13-8 5 G G P G P
15. FC Barcelone FC Barcelone 6 10 3 1 2 14-11 3 P G P P G
16. Marseille Marseille 6 9 3 0 3 11-8 3 G P P G G
17. Galatasaray Galatasaray 6 9 3 0 3 8-8 0 G G G P P
18. Juventus Juventus 6 9 2 3 1 12-10 2 P P P G G
19. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 9 2 3 2 10-14 -4 P G G P P
20. Monaco Monaco 7 9 2 3 2 8-14 -6 P G P G P
21. PSV PSV 6 8 2 2 2 15-11 4 P G P G P
22. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 7 8 2 2 3 8-13 -5 P P P G G
23. Napoli Napoli 7 8 2 2 3 7-12 -5 P P G P P
24. FC Copenhague FC Copenhague 7 8 2 2 3 11-17 -6 P P G G P
25. FK Qarabag FK Qarabag 6 7 2 1 3 10-13 -3 G P P P P
26. FC Bruges FC Bruges 7 7 2 1 4 12-17 -5 P P P P G
27. SL Benfica SL Benfica 6 6 2 0 4 6-8 -2 P P P G G
28. Union SG Union SG 6 6 2 0 4 7-15 -8 P P P G P
29. Ajax Ajax 7 6 2 0 5 7-19 -12 P P P G G
30. Bodo Glimt Bodo Glimt 7 6 1 3 3 12-14 -2 P P P P G
31. Pafos FC Pafos FC 6 6 1 3 2 4-9 -5 P P G P P
32. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 6 5 1 2 3 4-9 -5 P G P P P
33. Eintracht Francfort Eintracht Francfort 6 4 1 1 4 8-16 -8 P P P P P
34. Slavia Prague Slavia Prague 6 3 0 3 3 2-11 -9 P P P P P
35. Villarreal Villarreal 7 1 0 1 6 5-15 -10 P P P P P
36. Kairat Almaty Kairat Almaty 7 1 0 1 6 5-19 -14 P P P P P
