"C'est un beau cap, mais..." : Hans Vanaken fait le point après la victoire du Club de Bruges face au Kairat

Photo: © photonews

Hans Vanaken aime décidément bien marquer au Kazakhstan. Déjà buteur avec la Belgique à l'Astana Arena en novembre, il a remis le couvert en Ligue des champions ce mardi, en inscrivant le deuxième but de Bruges lors de la victoire 4-1 face au Kairat. Il s'est exprimé après la rencontre.

Le Club de Bruges a attendu la 32e minute de jeu pour ouvrir le score via Aleksandar Stanković. Face à une équipe kazakhe bien en place, les Blauw en Zwart dominaient mais se créaient difficilement des opportunités dans ce début de rencontre : "On le voit souvent face à ce genre d’équipes. Après ce premier but, ils ont dû prendre plus de risques et ça nous a offert davantage d’espaces."

"Avec Forbs et Diakhon, on a des armes. On a concrétisé nos occasions en seconde période. Grâce au 0-3 et au 0-4, on a pu gérer la fin de match sereinement", poursuit Hans Vanaken au micro de Het Laatste Nieuws.

Bruges a encaissé un but en toute fin de partie suite à une magnifique frappe d’Adilet Sadybekov. Un point noir que souligne le capitaine brugeois : "Mais ce but encaissé reste regrettable. On aurait même pu en marquer davantage. Malgré tout, ce 1-4 est un bon résultat, surtout en sachant qu’on avait quelque chose à rectifier. La semaine prochaine, contre Marseille, il y aura encore un enjeu."

Hans Vanaken a marqué son 24e but avec le Club de Bruges en Europe. "C’est un beau cap, mais aujourd’hui, les trois points étaient le plus important", pointe-t-il. "Collectivement, la prestation était bonne. J’espère qu’on pourra maintenant enchaîner."

Lire aussi… Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages
Toutes les rencontres de la dernière journée de la Ligue des champions auront lieu mercredi prochain. Bruges se devra de s’imposer contre l’OM pour espérer participer aux barrages.

Champions League

 Journée 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 FC Bruges FC Bruges
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 0-0 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 2-0 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 0-0 Ajax Ajax
Sporting Portugal Sporting Portugal 0-0 PSG PSG
Inter Inter 1-2 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 21/01 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 21/01 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Bayern Munich Bayern Munich 21/01 Union SG Union SG
Newcastle Utd Newcastle Utd 21/01 PSV PSV
Chelsea Chelsea 21/01 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 21/01 Liverpool Liverpool
Juventus Juventus 21/01 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 21/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Prague Slavia Prague 21/01 FC Barcelone FC Barcelone
