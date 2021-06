Heureusement, Kevin n'a pas raté l'avion

La prestation plus que moyenne des Diables a été sauvée par "King Kev" qui est venu prouver aux derniers sceptiques qu'il était le meilleur milieu de terrain du monde. Les Diables sont maintenant qualifiés.

On le savait à l'avance: ce déplacement au Danemark serait un match particulier. Non seulement parce que jouer en déplacement dans un stade comble est toujours difficile, mais en plus le match est rendu différent par l'arrêt cardiaque d'Eriksen contre la Finlande.

© photonews

Quoi qu'il en soit, le début de match de nos Diables est catastrophique. Il ne faut en effet que deux minutes aux Danois pour trouver l'ouverture. Une mauvaise relance de Denayer, un décalage non suivi, et c'est Poulsen qui ouvre le score d'une frappe croisée (2', 1-0).

La réaction des Diables? Elle ne viendra pas dans ce premier acte. Un peu comme en République Tchèque, les joueurs de Martinez suffoquent, ne savent pas poser leur jeu à cause du pressing adverse, ne se créent pas d'occasions mais surtout il en concèdent pas mal, même si les Danois ne mettent pas vraiment Courtois à contribution. Rideau sur ce premier acte totalement indigne de notre première place mondiale et de nos ambitions.

© photonews

Après la pause, Kevin De Bruyne fait son apparition, en lieu et place d'un Mertens totalement absent des débats. Et en une occasion, le meneur de jeu de Manchester City prouve que son entrée était obligatoire. Servi par Lukaku, il se joue de deux défenseurs et sert parfaitement Thorgan Hazard pour l'égalisation (55', 1-1).

Eden Hazard et Axel Witsel vont alors monter au jeu pour tenter de prendre les trois points. Il reste 30 minutes à Copenhague pour faire la différence. Cependant, le jeu manque de rythme, et sans vouloir dire que ce point satisfait les Diables, ils n'arrivent pas à se créer d'occasions. Puis les génies vont se mettre à l'action. Lukaku garde la balle, et dans un jeu à quatre en un temps De Bruyne récupère le cuir et allume Schmeichel au premier poteau (71', 1-2). Splendide !

Courtois sauve encore les Diables en fin de match, et au final les trois points sont dans la poche. Avant la compétition, Lukaku avait dit qu'on pouvait gagner des matches en jouant mal. C'était le cas ce soir. Il reste maintenant aux hommes de Martinez à ne pas perdre contre la Finlande pour accéder au second tour en étant premiers du groupe et affronter un troisième à Séville. Match après match...