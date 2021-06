Les Diables saluent Timothy Castagne

Après la victoire contre le Danemark, les Diables ont eu une pensée pour la première victime belge de l'Euro.

Ils n'étaient que 25 à faire le déplacement à Copenhague. Et pour cause, l'Euro de Timothy Castagne s'est terminé lors de la première rencontre contre la Russie. Victime de six fractures, le latéral droit s'est fait opérer cette semaine. Et les Diables lui ont adressé un message en photo depuis le Danemark.