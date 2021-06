Lukaku rend hommage à son adversaire: "Les Danois méritaient plus"

Après le match, Romelu Lukaku est tombé dans les bras du coach danois mais aussi de Kasper Schmeichel.

On le savait: la rencontre entre le Danemark et la Belgique serait remplie d'émotions. Après la rencontre, Romelu Lukaku est d'ailleurs tombé dans les bras de l'entraîneur danois et dans ceux de Kasper Schmeichel.

"Le caractère dont les Danois ont fait preuve aujourd'hui est impressionant. Ils méritaient mieux, a déclaré Romelu Lukaku après la rencontre."Ils ont tout donné, tant le coach que les joueurs. Je l'ai dit au coach adverse, que je respecte. Je suis heureux de savoir qu'Eriksen est maintenant hors de danger. C'est un très bon ami".

Romelu Lukaku a aussi dit qu'il avait pensé à Christian Eriksen pendant le match. "En première période, j'ai eu de l'émotion. C'était difficile de jouer. Après la pause, nous avons repris nos esprits et nous avons pu faire la différence.