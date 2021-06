La "pire mi-temps" sous Martinez ? "On ne peut pas toujours être beaux"

La Belgique n'a pas montré son meilleur visage durant 45 minutes à Copenhague. Elle a peut-être même montré l'un de ses pires depuis l'arrivée de Roberto Martinez.

Menés dès la 2e minute de jeu, les Diables ont été cueillis à froid et ne sont pas parvenus à inverser la tendance. Roberto Martinez le sait : 1-0 à la pause, c'était bien payé. "Nous jouions en déplacement, face à une équipe très motivée. Nous ne pouvons pas toujours être bons pendant 90 minutes et le match d'hier l'a prouvé", concède-t-il en conférence de presse. "Mais nous avons continué à y croire et c'est le plus important pour moi. Je suis aussi satisfait qu'on ait rejoint le vestiaire avec un seul but de retard".

Était-ce la pire mi-temps des Diables sous Martinez ? "Je ne sais pas, mais nous avons eu très peu d'occasions, c'est vrai. Cependant, je ne pense pas qu'on puisse comparer ce match à ceux qui nous attendent après les poules", souligne le sélectionneur national. "Et je voudrais souligner la très bonne performance des Danois".

Axel Witsel : "On ne se prend pas la tête"

Interrogé à ce sujet également, Witsel ne se cache pas : "Oui, c'était peut-être bien notre pire mi-temps sous Roberto Martinez. Le Danemark était mort de faim et a sorti une grosse première période. On s'est dit à la pause qu'il fallait oublier les 45 premières minutes", explique-t-il. "On a souffert, mais ce n'est pas comme ça qu'on jouera en matchs à élimination directe. On est quand même souvent présent dans les gros matchs", relativise Witsel. "On ne se prend pas la tête, on va travailler".