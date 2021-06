L'UEFA désigne l'homme du match des Diables....et est à côté de la plaque

Après le match, l'UEFA désigne toujours un homme du match. Mais force est de constater qu'ils se sont trompés de Diable Rouge.

Non, vous ne rêvez pas. Malgré une passe décisive et un but génial, Kevin De Bruyne n'a pas été élu homme du match lors de la victoire des Diables Rouges contre le Danemark.

C'est bel et bien Romelu Lukaku qui a été élu... pour sa fantastique seconde période. Il faut se demander si le délégué de l'UEFA a regardé le match ou s'il était devant Netflix.