Le bonheur d'Axel Wistel: "Fantastique!"

Axel Witsel avait le retour après la victoire au Danemark.

Les Diables Rouges ont renversé le Danemark jeudi soir et Axel Witsel sans doute apprécié encore plus que ses équipiers, les minutes passées sur la pelouse du Parken Stadium.

Parce que le médian du Borussia Dortmund revient de loin. "Après autant de mois de souffrance, de travail, revenir ici, c'était fantastique pour moi", sourit le Diable Rouge au micro de la RTBF. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il a vite trouvé ses repères. "Je me suis super bien senti. Je dois encore jouer plus pour prendre du rythme et c'est ce que j'espère faire dans les prochains matchs."