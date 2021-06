Eden Hazard et Kevin De Bruyne, rois des assists

La Belgique a fait basculer la rencontre face au Danemark grâce à ses remplaçants. Parmi ceux-ci, la montée au jeu d'Eden Hazard mais surtout de Kevin De Bruyne a changé le cours de la rencontre.

KDB a inscrit un but crucial. Les deux joueurs se sont également illustrés avec un assist chacun.

Depuis la Coupe du monde 2014, Eden Hazard auteur de 9 caviars a délivré plus de passes décisives que n'importe quel autre joueur européen dans les grands tournois internationaux.

Le joueur du Real Madrid rejoint également Kevin De Bruyne, car les Belges sont les deux seuls Européens à avoir délivré une passe décisive dans chacun des quatre derniers grands tournois.

