Kasper Hjulmand fier des siens après la défaite contre la Belgique : "Ils ont dominé la meilleure équipe du monde"

Les Diables Rouges ont enregistré leur deuxième succès dans cet Euro mais ils ont souffert ce jeudi contre le Danemark (2-1).

Portés par le Parken Stadion, les Danois ont ouvert le score rapidement dès la 3e minute via Poulsen. Il a fallu attendre la deuxième période et la montée de Kevin De Bruyne pour voir les Diables Rouges reprendre des couleurs et s'imposer.

Malgré la défaite de son équipe face à la Belgique (1-2), le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand était fier de ses joueurs. "La seule chose dont je suis déçu, c'est le résultat. Je n'attendais pas grand-chose de ce match, mais je ne peux décrire la fierté que je ressens avec cette équipe. Montrer cette qualité quatre jours après avoir presque perdu un de leurs coéquipiers, ils se sont relevés et ils ont joué un tel match, c'est extraordinaire... Ils ont dominé la meilleure équipe du monde", a lâché Hjulmand à l'issue de la rencontre.

"Je voulais dire un grand merci à tout le monde pour le soutien qu'on a reçu. Toute la nation a soutenu l'équipe avec Christian Eriksen dans nos têtes et dans nos coeurs. On était très émus quand on a entendu l'hymne, mais dès le début du match, on a appuyé sur le bouton "marche" et on a utilisé toute cette énergie donnée par le stade. C'était un honneur de voir notre début de match. Les joueurs ont joué de manière merveilleuse. Ces garçons sont des modèles et sentir tout ce soutien a été extraordinaire. C'est incroyable d'avoir zéro point après la qualité montrée lors de nos deux premiers matches. Mais on a encore un match, à nous de changer les choses et j'ai un bon pressentiment", a conclu le sélectionneur du Danemark