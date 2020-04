🎥 Souvenir: le quintuplé le plus fou de l'histoire

Cinq buts en neuf minutes: le jour oĂč Robert Lewandowski a mis le foot europĂ©en Ă ses pieds.

Il n'a peut-être pas de Ballon d'Or dans son armoire à trophées, mais Robert Lewandowski n'en est pas moins l'un des buteurs les plus prolifiques de la dernière décennie. Il l'a d'ailleurs encore prouvé cette saison: seul Ciro Immobile a inscrit plus de buts (27) que le Polonais (25), toutes compétitions confondues.

Et c'est évidemment en Bundesliga que Robert Lewandowski aime sévir. Il a d'ailleurs terminé meilleur buteur du championnat allemand quatre fois au cours des six dernières saisons. L'une des plus belles pages de son histoire personnelle, il l'a écrite contre Wolfsburg, en septembre 2005: sorti du banc à la mi-temps, il avait inscrit cinq buts en neuf minutes: le quintuplé le plus rapide de l'histoire du foot.