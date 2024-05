Marlon Fossey a montré l'exemple au Standard et a assumé : "L'énergie autour de l'équipe est très mauvaise"

Marlon Fossey a assumé. L'Américain est loin d'être le responsable principal de la défaite du Standard, s'est donné à 100% malgré une blessure récente et n'a pas grand-chose à se reprocher, mais c'est lui qui s'est présenté, la tête basse, à notre micro après la défaite des Rouches à Louvain.

Comme nous vous en parlions dimanche, il a fallu plus d'une heure et trente minutes avant de voir Marlon Fossey et Ivan Leko débarquer à notre micro, après la défaite du Standard à Louvain. Le Croate a renfermé ses joueurs dans le vestiaire et les a questionnés.

"L'entraîneur nous a parlé, nous a demandé notre avis sur la situation et les problèmes actuels. C'était une bonne chose de parler après le match, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Ils ne seront pas tous réglés en un jour, mais c'est bien de savoir ce que chaque joueur pense. C'était nécessaire de le faire" commentait l'Américain, qui s'est exprimé sur la situation délicate qui entoure le Matricule 16.

La situation autour du Standard pourrit l'ambiance du groupe

"On pourrait utiliser ça comme une excuse. 'Je ne veux pas courir parce que je ne serai peut-être pas payé'. C'est des choses que nous ne contrôlons pas. En tant que joueurs, on doit mettre ça de côté, faire le maximum et faire en sorte que ça paie... quand on est payés" ironisait Fossey, avant de poursuivre.

"L'énergie autour de l'équipe et du club est très mauvaise. Tous les jours, on entend beaucoup de choses, beaucoup de choses sont dites dans la presse. On parle rarement de ça ensemble, c'était bien de le faire cette fois. Nous devons faire le nécessaire pour respecter les supporters d'ici à la fin de saison."

Selon Marlon Fossey, l'énergie négative autour de l'équipe influence donc bel et bien l'état d'esprit du groupe. L'Américain avoue à demi-mot que tout le monde n'est plus à 100%, mais se dit personnellement très concerné par la fin de saison.

Pour les derniers matchs, on doit attendre de la fierté"

"Je ne peux pas parler pour toute l'équipe. Les choses allaient de manière correcte, puis on commence à perdre tous les duels, tacler plus qu'on ne le doit. On perd les bases, la passion et l'intensité. Nous n'avons pas montré une belle image de nous-mêmes. Tout le monde doit se regarder dans le miroir, y compris moi-même."

"La motivation ne devrait pas être un problème. On devrait être heureux de jouer en première division, dans l'équipe qui a les meilleurs supporters du pays. C'est en tout cas ma vision. On doit se demander pourquoi on joue réellement au football. Pour les derniers matchs, on doit attendre de la fierté. Deux des trois derniers sont à la maison, on doit jouer de bien meilleure manière devant nos supporters. Même si on ne se bat pour rien, on veut gagner" a conclu Marlon Fossey.