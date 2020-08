Lommel attire un international colombien, grand espoir de Manchester City !

Lommel profite de son partenariat avec Manchester City pour attirer un joueur sur lequel les Citizens comptaient beaucoup à son arrivée.

Marlos Moreno (23 ans) est ce qu'on peut appeler un espoir en perdition. International colombien à 8 reprises, il participe à la Copa America 2016 et décroche un beau transfert à Manchester City après avoir remporté la Copa Libertadores avec son club, l'Atlético Nacional, en terminant meilleur passeur de la compétition. À son arrivée à Manchester, il est présenté comme un grand espoir et un joueur sur lequel le club compte beaucoup pour l'avenir.

Mais les choses ne se passent pas comme prévu : Moreno enchaîne deux prêts manqués en Liga, ne marquant pas le moindre but sous les couleurs du Deportivo La Corogne et de Gijon. Il retraverse alors l'Atlantique, encore en prêt, cette fois à Flamengo en 2018 (Brésil) et Santos Laguna (2019), sans grand succès non plus, avant de revenir en Europe, prêté à Portimonense en 2019-2020 (15 matchs, 0 but). Marlos Moreno n'a donc ... pas encore marqué sur le continent européen.

Mais le joueur va désormais vouloir lancer sa carrière pour de bon après ce faux départ et va être à nouveau prêté à Lommel, en D1B, rapporte Het Laatste Nieuws. On peut dire sans trop s'avancer que le Colombien ne portera jamais le maillot de Manchester City, mais il a certainement des qualités qu'il voudra montrer en Belgique ...