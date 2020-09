David Moyes et deux joueurs de West Ham testés positifs, absents en Coupe et le week-end prochain

Mauvaise nouvelle pour West Ham United : juste avant la rencontre de Carabao Cup contre Hull City ce lundi, plusieurs tests positifs ont été découverts.

Ainsi, les tests de David Moyes, Issa Diop et Josh Cullen sont revenus positifs et ce quelques instants avant le début de la rencontre de Carabao Cup (Coupe de la Ligue) face à Hull City. Les deux joueurs étaient alignés par Moyes dès le coup d'envoi, et ont donc dû être remplacés en dernière minute, tandis que l'adjoint de David Moyes Alan Irvine a dirigé la rencontre.

West Ham a alors suivi le protocole à la lettre : le coach et les deux joueurs ont quitté le groupe pour rentrer s'isoler chez eux, et un test a même été proposé dans la foulée à Hull City, qui a refusé. Le protocole de l'EFL permet aux rencontres de se tenir malgré ces tests positifs, le risque de transmission en match et en extérieur étant très faible. Moyes, Diop et Cullen manqueront la rencontre du week-end prochain face à Wolverhampton. West Ham, de son côté, n'a pas eu besoin de ses joueurs et de son coach pour l'emporter aisément (5-1) face à City.