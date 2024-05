📷 Bien loin du titre, de l'Europe et même de la Division 1 : l'Union fête un anniversaire très spécial

L'Union Saint-Gilloise a terminé la phase classique à la première place et démarrait les Champions Play-offs comme très grand favori.

Cependant, les Bruxellois se sont totalement effondrés en fin de Play-offs, perdant leurs 4 premiers matchs. Ils ont malgré eux rabattu les cartes, permettant à Anderlecht, le Club de Bruges, et même Genk (jusqu'il y a peu) de se repositionner dans la course au titre.

Mais les hommes d'Alexander Blessin se sont relancés en signant un 6/6 face à l'Antwerp. Ils sont désormais à un point du leader, le RSC Anderlecht - qu'ils rencontrent ce dimanche.

Club emblématique du paysage football belge, l'Union Saint-Gilloise possède une Histoire très riche mais également mouvementée. Leur retour dans l'élite s'est en effet fait il y a seulement 3 saisons, en 2021-2022.

Avant cela, l'Union a été habituée à naviguer dans les divisions inférieures. Le 02 mai 2004, elle devient championne de D3 et accède à la D2. Elle restera dans cette division jusqu'à la fin de la saison 2007-2008, à l'issue de laquelle elle sera reléguée.

🔙 On this day, 20 years ago, Union became the Division 3 champion! A 0-3 win in Tournai offered us the trophy and a spot in second division. 🏆



📸: Ronald Devaux pic.twitter.com/T7GmyDFbpn