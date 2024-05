Will Still sort du silence après son départ surprise du Stade de Reims

C'est désormais officiel : Will Still n'est plus l'entraîneur du Stade de Reims. Le coach belge va devoir se trouver une nouvelle équipe à entraîner.

Le Stade de Reims a pris tout le monde de court ce jeudi après-midi en annonçant que Will Still ne sera plus son entraîneur principal.

La nouvelle en est d'autant plus surprenante que Still a été démis de ses fonctions avec effet immédiat et que cette décision de partir résulterait d'un commun accord.

En un peu moins de deux saisons à Reims, l'ancien adjoint du Standard aura laissé forte impression. Reims aura réalisé de très bons résultats, notamment lors de la première saison avec une superbe série d'invincibilité.

Will Still a réagit à son départ, sur le site du club. "Je remercie le Stade de Reims, le Président Caillot et Mathieu Lacour de m’avoir donné cette opportunité unique et de m’avoir soutenu tout au long de mon trajet ici. Je serai éternellement reconnaissant envers le Stade de Reims ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin avec le club", commence-t-il.

"Je remercie en particulier tous les joueurs avec qui j’ai pu travailler, tout le staff technique, performance, analytique, médical ainsi que les intendants, mais aussi et surtout tous les supporters de ce club formidable. Notre série de 19 matchs sans défaite de la saison dernière ainsi que les matchs spectaculaires à Delaune resteront des moments uniques pour moi. Delaune et la Champagne auront toujours une place particulière dans ma vie et je resterai le premier supporter des Rouge et Blanc."