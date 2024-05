Le successeur de Will Still est connu : un ancien d'Anderlecht, de Charleroi et de l'Union reprend les rênes



Photo: © photonews

Reims et Will Still n'ont pas attendu la fin de la saison pour se séparer. Il fallait donc décider qui lui succèderait comme entraîneur principal. En début d'après-midi, Reims a surpris en annonçant le départ de Will Still avant même la fin de la saison. Il ne reste que trois matchs de Ligue 1 au programme, l'entraîneur qui prendra en charge l'équipe le fera donc de manière intérimaire. Il ne s'agit pas de Nicolas Still, puisque celui-ci a sauté en même temps que son frère Will. En revanche, tout le staff n'a pas quitté le navire. En effet, L'Equipe rapporte que c'est bien Samba Diawara qui sera en charge de l'équipe jusqu'à l'intersaison. Brest, Marseille et Rennes au programme Un nom bien connu en Belgique puisque l'ancien défenseur malien a joué à Tubize, à l'Olympic Charleroi, et à l'Union Saint-Gilloise avant d'entamer une carrière d'entraîneur. Comme coach, Diawara a également commencé à Tubize, avant de prendre en charge les U21 de Saint-Trond (où il côtoye Will Still), puis de devenir T2 à l'Union, à Charleroi puis à Anderlecht sous Felice Mazzu. Il avait rejoint Reims en novembre 2022 pour devenir l'adjoint de Will Still. Connaîtra-t-il une destinée similaire à celle de son ancien T1, qui avait lui-même pris la place d'Oscar Garcia, aujourd'hui à OHL ?



