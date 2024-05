Rik De Mil évoque son départ de Westerlo : "Content que la vérité ait éclaté"

Rik De Mil a guidé Westerlo vers le maintien direct en Jupiler Pro League. Mais le match final contre Genk lui a coûté sa tête.

Les dernières minutes du match entre Westerlo et Genk lors de la dernière journée de la phase classique ont été ternies par le comportement des joueurs des deux équipes faisant la passe entre eux. Des images qui ont fait le tour du monde.

Rik De Mil a même été licencié par Westerlo à la suite de ce scandale. "Être entraîneur, ce n'est pas toujours un travail juste", raconte Rik De Mil à Sporza. "J'ai moi-même vécu cela, mais on apprend et il faut rester serein."

Toute la situation ne lui a pas fait du bien. "Est-ce que cela m'a affecté ? Oui, je peux le dire. Je n'ai pas besoin de le cacher."

Cependant, il tient à mettre les choses au clair, sans entrer dans les détails. "Les choses ne se sont absolument pas passées comme certains l'ont dit et écrit. Heureusement, j'ai pu faire éclater la vérité de manière sereine, sans crier dans la presse."

Les pieds sur terre

Toute la situation et le licenciement n'ont pas été faciles. "Je suis content que la vérité ait éclaté et que j'ai été disculpé, mais cela n'a pas rendu ces semaines moins difficiles."

Il n'éprouvait donc pas de ressentiment amer. "Non, ce n'est pas ma façon d'être. Je chéris les beaux moments", conclut De Mil. "Mais tout est relatif. En quelques mois, on peut passer de tout à rien et rester à la maison sans emploi. Le réalisme est important dans ce travail. Je garde les pieds sur terre."